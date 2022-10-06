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***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.10.2022 13:15
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu 
1. Şirketin Türk Lirası cinsinden, ihraç tavanı dahilinde, çeşitli vadelerde, bir veya birden fazla tertipte, iskontolu veya sabit kuponlu, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere nitelikli yatırımcılara ve halka arz edilmeksizin satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine yönelik talep toplanmasına, ve işleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık etmesine,
2. Gerekli işlemlerin başlanması ve yürütülmesine
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067942


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CEMTS 38,20 204.558.513 % 9,96  
HEKTS 69,20 1.359.528.369 % 9,93  
ACSEL 58,75 28.250.276 % 9,92  
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Sterlin 20,7820 20,8863 % 0,56  
Frank 18,6840 18,7965 % 0,03  
Riyal 4,9296 4,9544 % 0,04  
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Altın Gr. 1.021 1.021 -1,54  
Cumhuriyet 6.826 6.929 -10,00  
Tam 6.845 6.901 -30,00  
Yarım 3.335 3.374 -14,00  
Çeyrek 1.671 1.686 -8,00  
Gümüş.Ons 20,61 20,63 -0,03  
Gümüş Gr. 12,35 12,37 0,02  
B. Petrol 95,20 95,20 0,78  
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