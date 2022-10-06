***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2022 13:15
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu
1. Şirketin Türk Lirası cinsinden, ihraç tavanı dahilinde, çeşitli vadelerde, bir veya birden fazla tertipte, iskontolu veya sabit kuponlu, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere nitelikli yatırımcılara ve halka arz edilmeksizin satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine yönelik talep toplanmasına, ve işleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık etmesine,
2. Gerekli işlemlerin başlanması ve yürütülmesine
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067942
BIST
13:163.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 14,45
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
13:1618,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
13:1618,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
13:161.021,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,56
|Açılış
|: 1.021,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler13:14
|BAGFS
|31,90
|227.042.200
|% 10,00
|
|ORGE
|16,87
|47.047.516
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|204.558.513
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.359.528.369
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|28.250.276
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|123.816.295
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.730.464
|% -9,91
|
|BALAT
|10,06
|172.430
|% -8,13
|
|EKIZ
|12,42
|1.718.019
|% -7,38
|
|MMCAS
|4,75
|125.693
|% -5,00
|
|THYAO
|84,40
|2.827.767.231
|% -0,35
|
|SASA
|88,05
|2.570.923.356
|% 3,35
|
|ASELS
|32,14
|1.684.564.361
|% 2,23
|
|HEKTS
|69,20
|1.359.528.369
|% 9,93
|
|SISE
|29,38
|1.083.060.746
|% -0,27
|
|EKGYO
|4,31
|692.762.037
|% 0,23
|
|ODAS
|7,50
|691.988.304
|% 3,16
|
|YKBNK
|8,12
|682.615.501
|% -0,25
|
|AKBNK
|12,82
|843.454.650
|% -0,62
|
|KRDMD
|12,80
|799.552.753
|% 0,87
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5790
|18,5889
|% 0,03
|
|Euro
|18,2161
|18,2224
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,7820
|20,8863
|% 0,56
|
|Frank
|18,6840
|18,7965
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9296
|4,9544
|% 0,04
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-4,58
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|-10,00
|
|Tam
|6.845
|6.901
|-30,00
|
|Yarım
|3.335
|3.374
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,02
|
|B. Petrol
|95,20
|95,20
|0,78
|