***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2022 15:34
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu
1. Şirketin Türk Lirası cinsinden, ihraç tavanı dahilinde, çeşitli vadelerde, bir veya birden fazla tertipte, iskontolu veya sabit kuponlu, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere nitelikli yatırımcılara ve halka arz edilmeksizin satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine yönelik talep toplanmasına, ve işleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık etmesine,
2. Gerekli işlemlerin başlanması ve yürütülmesine
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085208
BIST
15:274.964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -36,55
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.952
15:2718,6397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
15:2719,6118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0995
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6122
En Düşük
19,4674
15:271.062,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.062,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler15:25
|YESIL
|4,40
|60.199.769
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|188.394.822
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|506.902.278
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|605.091.829
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|40.978.433
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|PRDGS
|12,38
|34.508.619
|% -7,68
|
|HEDEF
|21,70
|21.071.965
|% -7,26
|
|KRDMD
|17,99
|9.497.646.378
|% 1,64
|
|THYAO
|136,70
|5.174.917.118
|% 0,81
|
|ASELS
|50,75
|4.430.869.323
|% 3,49
|
|PETKM
|18,28
|3.563.527.327
|% 1,56
|
|EREGL
|42,34
|2.712.462.668
|% -0,56
|
|KRDMD
|17,99
|9.497.646.378
|% 1,64
|
|EKGYO
|7,25
|1.457.825.237
|% 0,14
|
|PETKM
|18,28
|3.563.527.327
|% 1,56
|
|ISCTR
|10,36
|1.559.589.704
|% 1,47
|
|ADESE
|1,92
|264.300.943
|% 4,92
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6377
|18,6406
|% 0,03
|
|Euro
|19,6031
|19,6154
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,5925
|22,7058
|% 0,21
|
|Frank
|19,7276
|19,8465
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,03
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|1,67
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,35
|
|Cumhuriyet
|7.118
|7.226
|-17,00
|
|Tam
|7.154
|7.201
|1,00
|
|Yarım
|3.464
|3.521
|1,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|0,09
|