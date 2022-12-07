***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2022 18:55
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin takipteki krediler portföyünde yer alan ve bakiyesi 7.938.194,06-TL olan, taşıt kredisi alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları 1.675.000,00-TL.'ye Doğru Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085604
BIST
18:054.827
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -173,10
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
18:0518,6394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
18:0519,6175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1052
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
18:051.068,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.068,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.071,79
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|4,40
|64.083.319
|% 10,00
|
|SNICA
|34,80
|652.924.645
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|598.444.727
|% 9,99
|
|LIDER
|68,35
|16.888.130
|% 9,98
|
|ALFAS
|219,20
|493.883.258
|% 9,98
|
|VBTYZ
|67,50
|42.536.266
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|2.550.418
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|56.703.873
|% -9,99
|
|EUREN
|15,08
|946.103.792
|% -9,94
|
|HEDEF
|21,12
|40.494.714
|% -9,74
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|THYAO
|134,70
|10.679.323.637
|% -0,66
|
|ASELS
|49,38
|7.128.829.004
|% 0,69
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|EREGL
|40,70
|4.772.492.293
|% -4,42
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|EKGYO
|6,92
|3.011.780.383
|% -4,42
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|ADESE
|1,95
|615.375.834
|% 6,56
|
|ISCTR
|9,89
|2.879.831.609
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6296
|18,6393
|% 0,02
|
|Euro
|19,5975
|19,6181
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,6600
|22,7737
|% 0,51
|
|Frank
|19,7448
|19,8637
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|11,10
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|6,04
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.187
|7.243
|43,00
|
|Yarım
|3.481
|3.541
|21,00
|
|Çeyrek
|1.746
|1.770
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,55
|0,24
|
|B. Petrol
|78,27
|78,27
|-1,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PEKGY
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 954, 296 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, KOZAL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 2 kaybederek (% -3.77 ) 4, 211
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, VKING, SNPAM, ERCB, LIDER, EMNIS, KRDMA, BARMA, KRONT, YESIL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRDGS, UZERB, EUREN, VBTYZ