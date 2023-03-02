***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu1. Şirketin Türk Lirası cinsinden, ihraç tavanı dahilinde, çeşitli vadelerde, bir veya birden fazla tertipte, iskontolu veya sabit kuponlu, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere nitelikli yatırımcılara ve halka arz edilmeksizin satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine yönelik talep toplanmasına, ve işleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık etmesine,2. Gerekli işlemlerin başlanması ve yürütülmesinekatılanların oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119172BIST