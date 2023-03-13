***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarALJ FİNANSMAN A.Ş. Olağan Genel Kurulu 21.02.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş, 10.03.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve 10.03.2023 tarih 10787 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123386BIST