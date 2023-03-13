***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2023 12:18
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ FİNANSMAN A.Ş. Olağan Genel Kurulu 21.02.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş, 10.03.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve 10.03.2023 tarih 10787 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123386
BIST
15:495.305
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -79,14
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
15:4918,9829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
15:4920,2953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1131
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
15:491.159,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 18,96
|Açılış
|: 1.159,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.159,68
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:48
|GOKNR
|14,64
|24.369.934
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|282.540.446
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.747.747
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.484.562
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.074.916
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|394.959.649
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.141.978
|% -9,98
|
|DEVA
|47,08
|115.038.770
|% -9,20
|
|CANTE
|60,35
|209.542.868
|% -9,04
|
|VANGD
|6,71
|13.813.965
|% -8,71
|
|ASTOR
|53,75
|4.024.159.506
|% 2,97
|
|EREGL
|40,20
|3.174.599.227
|% -1,37
|
|ISCTR
|14,04
|3.091.691.277
|% -3,57
|
|SASA
|116,30
|2.802.689.147
|% 4,40
|
|THYAO
|135,90
|2.375.081.763
|% -2,02
|
|ISCTR
|14,04
|3.091.691.277
|% -3,57
|
|YKBNK
|11,09
|2.086.304.544
|% -6,49
|
|EKGYO
|8,02
|1.343.781.404
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,46
|341.787.271
|% -5,75
|
|AKBNK
|18,68
|2.083.174.499
|% -4,30
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9707
|18,9748
|% 0,04
|
|Euro
|20,2855
|20,2910
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,8759
|22,9906
|% 0,59
|
|Frank
|20,7636
|20,8886
|% 1,27
|
|Riyal
|5,0385
|5,0638
|% 0,03
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|16,70
|
|Cumhuriyet
|7.805
|7.923
|130,00
|
|Tam
|7.837
|7.886
|256,00
|
|Yarım
|3.829
|3.859
|125,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|63,00
|
Seans Raporu
15:48
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16:01SKBNK
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