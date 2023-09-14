***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2023 13:19
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu
1. Şirketin Türk Lirası cinsinden, ihraç tavanı dahilinde, çeşitli vadelerde, bir veya birden fazla tertipte, iskontolu veya sabit kuponlu, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere nitelikli yatırımcılara ve halka arz edilmeksizin satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine yönelik talep toplanmasına, ve işleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık etmesine,
2. Gerekli işlemlerin başlanması ve yürütülmesine
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194928
BIST
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14:027.918
En Düşük
|Değişim
|: -1,20%
|| -96,36
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.869
En Yüksek
8.047
14:0226,9529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0172
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
14:0228,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0691
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,8048
14:021.653,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.653,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler14:02
|ELITE
|39,60
|39.362.558
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|28.585.149
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|INGRM
|667,20
|120.958.449
|% 9,99
|
|VKFYO
|26,90
|87.251.051
|% 9,98
|
|ASUZU
|254,80
|749.683.275
|% -10,00
|
|EMKEL
|37,52
|94.281.959
|% -9,98
|
|BYDNR
|44,62
|41.962.426
|% -9,97
|
|TDGYO
|12,01
|19.164.483
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.123.681.734
|% -9,96
|
|SASA
|49,08
|5.958.137.020
|% -1,25
|
|SISE
|55,40
|3.675.368.164
|% 0,27
|
|ENKAI
|38,16
|3.262.092.477
|% 3,30
|
|ISCTR
|21,40
|3.253.805.892
|% -0,65
|
|THYAO
|229,30
|2.965.034.988
|% -1,04
|
|KATMR
|1,98
|315.603.580
|% -4,81
|
|ISCTR
|21,40
|3.253.805.892
|% -0,65
|
|ZOREN
|4,70
|593.114.894
|% -2,29
|
|SASA
|49,08
|5.958.137.020
|% -1,25
|
|SKBNK
|5,32
|666.388.384
|% -3,27
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9393
|26,9529
|% 0,06
|
|Euro
|28,9706
|28,9885
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,4813
|33,6492
|% -0,20
|
|Frank
|30,0389
|30,2198
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1606
|7,1965
|% 0,00
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|0,61
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|0,10
|
|Cumhuriyet
|11.233
|11.402
|-50,00
|
|Tam
|11.000
|11.075
|-30,00
|
|Yarım
|5.517
|5.560
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.780
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,60
|19,61
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,89
|92,89
|1,01
|