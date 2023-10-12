***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2023 10:36
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/10/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/08/2023 tarih ve 49/1010 sayılı kararı ile yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle toplam 610.000.000 TL nominal tutarındaki Şirketimize verilen borçlanma aracı ihraç onayı kapsamında, 150.000.000 TL nominal değerli, 188 gün vadeli bono ihracına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204782
BIST
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12:118.459
En Düşük
|Değişim
|: 1,54%
|| 128,62
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.422
En Yüksek
8.471
12:1127,7514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0902
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7535
En Düşük
27,6408
12:1129,5554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1353
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3245
12:111.677,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,15
|Açılış
|: 1.677,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.679,85
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler12:09
|GESAN
|112,20
|925.061.511
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.847,90
|648.776.220
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.088.964
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|3.441.240
|% 10,00
|
|KSTUR
|948,30
|1.749.614
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|151.431.770
|% -10,00
|
|QNBFL
|877,50
|3.023.865
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|6.276.161
|% -10,00
|
|HATSN
|73,95
|323.339.265
|% -8,14
|
|VANGD
|19,55
|356.045
|% -7,96
|
|THYAO
|232,00
|2.388.986.194
|% 0,83
|
|TUPRS
|148,70
|2.107.829.805
|% 2,98
|
|YKBNK
|20,04
|2.034.785.342
|% 3,83
|
|ODAS
|14,20
|1.829.396.621
|% 5,19
|
|EREGL
|44,74
|1.814.198.024
|% 1,41
|
|ZOREN
|6,47
|914.432.451
|% 5,03
|
|ODAS
|14,20
|1.829.396.621
|% 5,19
|
|EKGYO
|8,31
|1.071.581.472
|% 1,59
|
|YKBNK
|20,04
|2.034.785.342
|% 3,83
|
|PETKM
|24,38
|1.303.853.364
|% 0,83
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7442
|27,7548
|% 0,34
|
|Euro
|29,5374
|29,5516
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,0153
|34,1858
|% 0,10
|
|Frank
|30,6984
|30,8833
|% 0,43
|
|Riyal
|7,3761
|7,4131
|% 0,25
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|5,91
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|9,33
|
|Cumhuriyet
|11.632
|11.808
|42,00
|
|Tam
|11.387
|11.469
|18,00
|
|Yarım
|5.711
|5.756
|9,00
|
|Çeyrek
|2.847
|2.878
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,80
|0,18
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|0,90
|