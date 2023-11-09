***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2023 14:14
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/11/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/08/2023 tarih ve 49/1010 sayılı kararı ile yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle toplam 610.000.000 TL nominal tutarındaki Şirketimize verilen borçlanma aracı ihraç onayı kapsamında, 100.000.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli bono ihracına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216246
BIST
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17:267.860
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,26
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:2628,5074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0566
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:2630,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0712
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
17:261.788,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.788,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:24
|REEDR
|24,42
|1.036.346.903
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.413.440
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|13.518.988
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|18.651.360
|% 9,98
|
|PSDTC
|78,85
|51.882.805
|% 9,97
|
|VANGD
|25,20
|5.673.854
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.982,50
|3.559.935
|% -9,99
|
|KLNMA
|55,85
|7.187.225
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|66.807.520
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.218.329
|% -9,97
|
|THYAO
|229,50
|6.193.886.900
|% 0,39
|
|TABGD
|186,00
|5.178.657.760
|% 3,74
|
|ISCTR
|20,22
|3.456.811.121
|% -2,51
|
|PETKM
|21,44
|3.069.359.515
|% 4,69
|
|TUPRS
|151,20
|2.719.940.656
|% 0,60
|
|ISCTR
|20,22
|3.456.811.121
|% -2,51
|
|EKGYO
|6,86
|1.155.455.232
|% -1,15
|
|PETKM
|21,44
|3.069.359.515
|% 4,69
|
|YKBNK
|17,06
|2.345.722.927
|% 0,18
|
|ADESE
|2,10
|208.916.463
|% 0,48
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4953
|28,5012
|% 0,18
|
|Euro
|30,5702
|30,5816
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,8681
|35,0430
|% 0,04
|
|Frank
|31,5184
|31,7083
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5737
|7,6117
|% 0,17
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,61
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|866,56
|867,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,54
|1.028,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,52
|80,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.949,08
|1.949,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:24
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-
17:39BORLS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 35.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 774, 521 adet işlem
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17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 33 kaybederek (% -0.03 ) 8, 227
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17:38XU100
Endeks 7, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 75, 014.00 milyon TL de
-
17:38SUNTK
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 18.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 418 adet işlem
-
17:35RODRG
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 60.95 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 208 adet işlem