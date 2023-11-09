***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/11/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/08/2023 tarih ve 49/1010 sayılı kararı ile yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle toplam 610.000.000 TL nominal tutarındaki Şirketimize verilen borçlanma aracı ihraç onayı kapsamında, 100.000.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli bono ihracına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216246BIST