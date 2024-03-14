***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2024 18:02
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu
1. Şirketin Türk Lirası cinsinden, ihraç tavanı dahilinde, çeşitli vadelerde, bir veya birden fazla tertipte, iskontolu veya sabit kuponlu, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere nitelikli yatırımcılara ve halka arz edilmeksizin satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine yönelik talep toplanmasına, ve işleme D Yatırım Bankası A.Ş.'nin aracılık etmesine,
2. Gerekli işlemlerin başlanması ve yürütülmesine
katılanların oybirliği ile karar vermiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258854
BIST