***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2024 12:43
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/03/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/08/2023 tarih ve 49/1010 sayılı kararı ile yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle toplam 610.000.000 TL nominal tutarındaki Şirketimize verilen borçlanma aracı ihraç onayı kapsamında, 114.000.000 TL nominal değerli, 397 gün vadeli tahvilin ihracına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259107
BIST
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15:018.865
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -18,24
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.848
En Yüksek
8.908
15:0132,2178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0882
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
15:0135,1297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0191
|Açılış
|: 35,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
15:012.245,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 10,27
|Açılış
|: 2.245,14
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler15:01
|DOBUR
|196,10
|72.285.063
|% 9,98
|
|REEDR
|62,85
|2.515.228.645
|% 9,97
|
|ARTMS
|65,60
|242.803.557
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|64.322.584
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|46.449.156
|% -9,98
|
|MTRKS
|77,00
|80.865.852
|% -7,89
|
|DGATE
|47,70
|29.659.657
|% -7,74
|
|KLRHO
|49,16
|39.638.988
|% -7,07
|
|THYAO
|271,50
|3.074.601.102
|% -0,09
|
|ASTOR
|101,40
|2.744.905.584
|% -3,61
|
|REEDR
|62,85
|2.515.228.645
|% 9,97
|
|EREGL
|44,74
|1.972.538.886
|% 0,90
|
|MIATK
|73,10
|1.920.358.507
|% 2,96
|
|ISCTR
|10,43
|897.181.105
|% 0,38
|
|ZOREN
|5,13
|311.512.883
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,88
|580.011.314
|% -0,18
|
|ADESE
|2,81
|151.799.484
|% 1,08
|
|EREGL
|44,74
|1.972.538.886
|% 0,90
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2091
|32,2178
|% 0,27
|
|Euro
|35,1097
|35,1297
|% 0,05
|
|Sterlin
|41,2849
|41,4918
|% -0,08
|
|Frank
|36,6952
|36,8792
|% 0,09
|
|Riyal
|8,6334
|8,6767
|% -0,06
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,20
|25,23
|% 0,66
|
|Platin
|941,84
|943,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.097,59
|1.101,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,00
|85,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.167,20
|2.167,56
|% 0,66
|