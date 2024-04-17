***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/03/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarALJ FİNANSMAN A.Ş. Olağan Genel Kurulu 26.03.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş, 17.04.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve 17.04.2024 tarih 11064 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273532BIST