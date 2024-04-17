***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2024 14:20
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/03/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ FİNANSMAN A.Ş. Olağan Genel Kurulu 26.03.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş, 17.04.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve 17.04.2024 tarih 11064 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273532
BIST
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15:269.601
En Düşük
|Değişim
|: 0,55%
|| 52,51
|Açılış
|: 9.617
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|Önceki Kapanış
|: 9.548
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9.572
En Yüksek
9.717
15:2632,5352
En Yüksek
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|: 0,26%
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|Açılış
|: 32,6200
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|Önceki Kapanış
|: 32,5700
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32,5883
En Düşük
32,3942
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 34,6500
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
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2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler15:23
|SELGD
|58,30
|36.487.682
|% 10,00
|
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|ATATP
|142,00
|221.585.747
|% 9,99
|
|BURCE
|237,90
|88.450.002
|% 9,99
|
|DAGHL
|21,04
|22.803.603
|% 9,98
|
|CELHA
|41,62
|76.304.232
|% -9,99
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|AKYHO
|7,77
|264.708.570
|% -9,86
|
|ENSRI
|29,52
|188.642.071
|% -8,32
|
|BRKSN
|47,54
|51.004.998
|% -6,78
|
|THYAO
|299,25
|6.616.610.330
|% 0,76
|
|YKBNK
|30,58
|4.387.392.957
|% 1,93
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|AKBNK
|57,60
|3.540.266.903
|% 3,13
|
|ISCTR
|12,30
|3.390.705.523
|% 1,15
|
|TUPRS
|185,50
|2.796.682.099
|% -0,27
|
|ZOREN
|5,88
|1.707.388.633
|% 2,80
|
|ISCTR
|12,30
|3.390.705.523
|% 1,15
|
|ENTRA
|13,94
|2.713.851.440
|% -6,13
|
|EKGYO
|10,23
|1.703.622.811
|% -4,39
|
|YKBNK
|30,58
|4.387.392.957
|% 1,93
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|15:23
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,5289
|32,5339
|% 0,25
|
|Euro
|34,6350
|34,6520
|% 0,31
|
|Sterlin
|40,4914
|40,6944
|% 0,33
|
|Frank
|35,6809
|35,8597
|% 0,30
|
|Riyal
|8,6715
|8,7150
|% 0,15
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|28,45
|28,48
|% 0,66
|
|Platin
|949,99
|951,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.019,29
|1.020,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,33
|89,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.383,26
|2.383,59
|% 0,66
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