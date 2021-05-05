***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.05.2021 14:31
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,83
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALJFK2113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000
İhraç Fiyatı 0,90624
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.11.2021
Kayıt Tarihi 02.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 65.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 38/775 sayılı izni ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 65.000.000 TL nominal değerli, 182 gün vadeli bonoların satışı tamamlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 05.05.2021 olup itfa tarihi 03.11.2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934639
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