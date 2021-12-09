***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFALJF62219 ISIN kodlu Finansman Bonosu İhracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 450.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.06.2022Vade (Gün Sayısı) 181Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,73Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFALJF62219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 08.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 59.400.000İhraç Fiyatı 0,9108Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.06.2022Kayıt Tarihi 07.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.06.2022Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin, Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 59.400.000 TL nominal değerli, 181 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır. Söz konusu ihraç ile birlikte, 450.000.000 TL'lik onaylı ihraç limiti kapsamında, 169.400.000 TL tutarında borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982452BIST