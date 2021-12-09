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***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.12.2021 17:16
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFALJF62219 ISIN kodlu Finansman Bonosu İhracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 450.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 181
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,73
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALJF62219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 08.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 59.400.000
İhraç Fiyatı 0,9108
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.06.2022
Kayıt Tarihi 07.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.06.2022
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 59.400.000 TL nominal değerli, 181 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır. Söz konusu ihraç ile birlikte, 450.000.000 TL'lik onaylı ihraç limiti kapsamında, 169.400.000 TL tutarında borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982452


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Altın Gr. 789 789 4,27  
Cumhuriyet 5.219 5.298 22,00  
Tam 5.196 5.327 18,77  
Yarım 2.511 2.577 9,07  
Çeyrek 1.260 1.288 4,54  
Gümüş.Ons 21,89 21,94 -0,53  
Gümüş Gr. 9,72 9,73 -0,15  
B. Petrol 75,08 75,08 -0,74  
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