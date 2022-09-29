***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFALJF32311 ISIN kodlu Bono İhracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 475.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 04.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 30.03.2023Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 13,96Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,97Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFALJF32311Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.08.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 28.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 29.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 29.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings BBB+ 21.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 70.000.000 TL nominal değerli, 182 gün vadeli bono ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066127BIST