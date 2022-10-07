***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFALJF42310 ISIN kodlu Tahvil İhracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 475.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 04.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 75.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.04.2023Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,11Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFALJF42310Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.08.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 06.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 07.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.04.2023 06.04.2023 07.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.04.2023 06.04.2023 07.04.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings BBB+ 21.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 120.000.000 TL nominal değerli, 182 gün vadeli bono ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068981BIST