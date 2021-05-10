***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHasan Mert Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 0 216 643 04 70 hasan.mert@aljfinans.comPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıBorçlanma Aracı 05.05.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil / Bono 150000000 TRY Yurtiçi 01.06.2016 01.06.2017 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 350000000 TRY Yurtiçi 04.08.2017 04.08.2018 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 350000000 TRY Yurtiçi 02.11.2018 02.11.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 350000000 TRY Yurtiçi 25.06.2020 25.06.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ALJ Finansal Hizmetler A.Ş. 150636111 TRY 99,98Chelder Central Asia Limited 6026 TRY 0,00Chelder Europe Limited 6026 TRY 0,00Chelder Middle East&North Africa Ltd. 6026 TRY 0,00Atlas Automotive Holdings Limited 6026 TRY 0,00TOPLAM 150660215 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNilüfer Günhan Kadın Yönetim Kurulu BaşkanıVOLKAN DÖŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıSoner Irmak Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiEMRE ALKİN Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiFARID ZAOUK Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSoner Irmak Genel Müdür / Yönetim Kurulu ÜyesiHASAN MERT Mali İşler Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935996BIST