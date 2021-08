***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil / Bono 150000000 TRY Yurtiçi 01.06.2016 01.06.2017 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 350000000 TRY Yurtiçi 04.08.2017 04.08.2018 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 350000000 TRY Yurtiçi 02.11.2018 02.11.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 350000000 TRY Yurtiçi 25.06.2020 25.06.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil / Bono 450000000 TRY Yurtiçi 12.08.2021 12.08.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNilüfer Günhan Kadın Yönetim Kurulu BaşkanıVOLKAN DÖŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıEMRE ALKİN Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiFARID ZAOUK Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHASAN MERT Genel Müdür Vekili ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960058BIST