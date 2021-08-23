Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.08.2021 17:48



***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil / Bono 150000000 TRY Yurtiçi 01.06.2016 01.06.2017 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 350000000 TRY Yurtiçi 04.08.2017 04.08.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 350000000 TRY Yurtiçi 02.11.2018 02.11.2019 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 350000000 TRY Yurtiçi 25.06.2020 25.06.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil / Bono 450000000 TRY Yurtiçi 12.08.2021 12.08.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Nilüfer Günhan Kadın Yönetim Kurulu Başkanı
VOLKAN DÖŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
EMRE ALKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
FARID ZAOUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN MERT Genel Müdür Vekili ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960058


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.459
Değişim :  1,02% |  14,70
Açılış :  1.455  
Önceki Kapanış :  1.445  
En Yüksek
1.463 En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 436,70 211.538.484 % 10,00  
BRLSM 11,01 576.376.805 % 9,99  
ALCAR 323,80 98.050.520 % 9,99  
AYCES 57,25 2.346.783 % 9,99  
BASGZ 24,68 157.641.151 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4349 8,4443 % -0,47  
Euro 9,9104 9,9229 % -0,17  
Sterlin 11,5527 11,6106 % 0,26  
Frank 9,2101 9,2656 % -0,05  
Riyal 2,2444 2,2557 % -0,49  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.804 23,22  
Altın Gr. 490 490 3,61  
Cumhuriyet 3.250 3.300 24,00  
Tam 3.235 3.316 23,65  
Yarım 1.564 1.604 11,44  
Çeyrek 784 802 5,72  
Gümüş.Ons 23,60 23,64 0,59  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,13  
B. Petrol 68,30 68,30 3,55  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru