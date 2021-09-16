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***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.09.2021 18:57



***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Nilüfer Günhan Kadın Yönetim Kurulu Başkanı
VOLKAN DÖŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
EMRE ALKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
FARID ZAOUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
BETÜGÜL TOKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BETÜGÜL TOKER Genel Müdür
HASAN MERT Genel Müdür Vekili ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964179


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Altın Ons 1.761 1.762 7,86  
Altın Gr. 483 483 2,37  
Cumhuriyet 3.192 3.240 -35,00  
Tam 3.173 3.255 -36,43  
Yarım 1.534 1.575 -17,63  
Çeyrek 769 787 -8,81  
Gümüş.Ons 22,94 22,98 0,05  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,03  
B. Petrol 75,52 75,52 -0,15  
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