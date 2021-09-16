***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.09.2021 18:57
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Nilüfer Günhan Kadın Yönetim Kurulu Başkanı
VOLKAN DÖŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
EMRE ALKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
FARID ZAOUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
BETÜGÜL TOKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BETÜGÜL TOKER Genel Müdür
HASAN MERT Genel Müdür Vekili ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964179
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.413
18:058,5207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5439
En Düşük
8,5060
18:0510,0397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0192
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0708
En Düşük
10,0247
18:05482,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,09
|Açılış
|: 482,61
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
483,47
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|9,35
|6.350.023
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|4.390.721
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|59.601.491
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|364.014
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.375.066
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|130.277.766
|% -10,00
|
|ISBIR
|71,10
|3.485.706
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|720.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.588.362
|% -9,99
|
|DIRIT
|5,27
|1.350.157
|% -9,91
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|THYAO
|12,47
|884.572.601
|% 1,71
|
|KOZAL
|94,85
|587.843.378
|% -3,95
|
|BIOEN
|35,26
|517.341.515
|% 0,51
|
|TUPRS
|108,10
|517.245.548
|% -1,01
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,47
|406.974.904
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|182.612.179
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|140.086.695
|% -3,47
|
|ISGYO
|1,81
|146.705.061
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5152
|8,5186
|% -0,08
|
|Euro
|10,0306
|10,0400
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,7411
|11,8000
|% 0,18
|
|Frank
|9,1634
|9,2186
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2667
|2,2781
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|7,86
|
|Altın Gr.
|483
|483
|2,37
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,98
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,03
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:58KARYE
Yüzde -6.55 oranında düşüşle 15.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 854, 510 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, PGSUS, THYAO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 25 kaybederek (% -0.34 ) 1, 243
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKYHO, BASCM, GARFA, FRIGO, TEZOL
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHGZT, ISKUR, ISKPL, NUGYO