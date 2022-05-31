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***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.05.2022 18:57
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Borçlanma Aracı 09.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı 11.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı 28.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Nilüfer Günhan Kadın Yönetim Kurulu Başkanı
VOLKAN DÖŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
EMRE ALKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
FARID ZAOUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MUHAMMAD OMAR AFZAL QURESHI MUHAMMAD OMAR AFZAL QURESHI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
VOLKAN DÖŞOĞLU Genel Müdür
HASAN MERT Genel Müdür Vekili ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033692


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MZHLD 73,25 19.398.555 % 9,98  
ESCOM 16,22 47.546.854 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.843 -11,85  
Altın Gr. 972 972 -5,54  
Cumhuriyet 6.477 6.575 -20,00  
Tam 6.440 6.603 -24,94  
Yarım 3.113 3.194 -12,06  
Çeyrek 1.561 1.597 -6,03  
Gümüş.Ons 21,73 21,76 -0,24  
Gümüş Gr. 11,46 11,47 -0,12  
B. Petrol 118 118 0,30  
Seans Raporu 18:05
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