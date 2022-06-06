Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.06.2022 17:59
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Esentepe Mah. Bahar Sk. Özdilek River Plaza Vyndham Grand Blok No: 13 İç Kapı No:73 Şişli / İstanbul Türkiye

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Mah. Bahar Sk. Özdilek River Plaza Vyndham Grand Blok No: 13 İç Kapı No:73 Şişli/ İstanbul Türkiye 0212 456 62 00 0212 264 55 77

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hasan Mert Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 0 212 456 62 43 hasan.mert@aljfinans.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034959


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.648
Değişim :  0,00% |  0,07
Açılış :  2.651  
Önceki Kapanış :  2.648  
En Yüksek
2.656 En Düşük
2.620
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARTI 1,36 55.920.665 % 36,00  
QUAGR 29,70 123.489.732 % 10,00  
INTEM 62,70 23.586.106 % 10,00  
MZHLD 87,85 12.397.435 % 9,95  
RYSAS 9,07 40.278.257 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,7521 16,7565 % 1,10  
Euro 17,9673 17,9905 % 1,40  
Sterlin 21,0023 21,1076 % 1,52  
Frank 17,1513 17,2546 % 0,95  
Riyal 4,4515 4,4738 % 1,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.851 9,94  
Altın Gr. 996 997 15,81  
Cumhuriyet 6.652 6.752 91,00  
Tam 6.620 6.784 92,93  
Yarım 3.199 3.282 44,95  
Çeyrek 1.605 1.641 22,47  
Gümüş.Ons 22,11 22,15 0,06  
Gümüş Gr. 11,91 11,93 0,16  
B. Petrol 120 120 0,72  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru