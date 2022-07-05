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***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.07.2022 12:47
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Borçlanma Aracı 11.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı 28.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041489


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:092.395
Değişim :  -0,44% |  -10,54
Açılış :  2.418  
Önceki Kapanış :  2.406  
En Yüksek
2.426 En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 10,41 10.912.881 % 9,46  
GZNMI 45,82 22.201.561 % 8,89  
CANTE 43,18 32.567.535 % 7,95  
UFUK 65,40 861.459 % 7,30  
PEGYO 2,25 43.469.708 % 6,13  
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14:09 Alış Satış %  
Dolar 16,9851 16,9925 % 0,99  
Euro 17,4833 17,5013 % -0,20  
Sterlin 20,3605 20,4627 % 0,37  
Frank 17,5169 17,6224 % 0,56  
Riyal 4,5083 4,5309 % 0,94  
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14:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.802 -6,47  
Altın Gr. 984 984 6,16  
Cumhuriyet 6.571 6.670 31,00  
Tam 6.575 6.653 27,00  
Yarım 3.218 3.253 13,00  
Çeyrek 1.612 1.626 7,00  
Gümüş.Ons 19,83 19,85 -0,13  
Gümüş Gr. 10,82 10,84 0,03  
B. Petrol 112 112 -1,50  
Seans Raporu 14:09
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