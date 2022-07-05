***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.07.2022 12:47
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Borçlanma Aracı 11.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı 28.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041489
BIST
14:092.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -10,54
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
14:0916,9925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1663
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9925
En Düşük
16,7799
14:0917,5013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0355
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
14:09983,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,63
|Açılış
|: 983,40
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler14:09
|OYAYO
|10,41
|10.912.881
|% 9,46
|
|GZNMI
|45,82
|22.201.561
|% 8,89
|
|CANTE
|43,18
|32.567.535
|% 7,95
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|PEGYO
|2,25
|43.469.708
|% 6,13
|
|ULUSE
|207,00
|11.928.909
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|46,96
|2.291.306.370
|% -1,51
|
|HEKTS
|30,44
|955.803.373
|% 5,69
|
|EREGL
|25,86
|879.909.799
|% -0,39
|
|SASA
|40,20
|825.629.583
|% -0,74
|
|SISE
|21,14
|822.866.201
|% -0,28
|
|EKGYO
|2,84
|796.340.789
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,27
|539.249.291
|% -0,23
|
|ODAS
|2,78
|297.595.227
|% 1,83
|
|TSKB
|1,98
|116.150.297
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,48
|220.270.566
|% 1,82
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9851
|16,9925
|% 0,99
|
|Euro
|17,4833
|17,5013
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,3605
|20,4627
|% 0,37
|
|Frank
|17,5169
|17,6224
|% 0,56
|
|Riyal
|4,5083
|4,5309
|% 0,94
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-6,47
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,16
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|31,00
|
|Tam
|6.575
|6.653
|27,00
|
|Yarım
|3.218
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,85
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,50
|