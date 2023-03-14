***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.03.2023 10:58
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NİLÜFER GÜNHAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı
VOLKAN DÖŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
EMRE ALKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
JAROSLAV GAISLER JAROSLAV GAISLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
SYED MAROOF RAZA ZAIDI SYED MAROOF RAZA ZAIDI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MUHAMMAD OMAR AFZAL QURESHI MUHAMMAD OMAR AFZAL QURESHI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124345
BIST
10:585.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 7,10
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.303
10:5818,9818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9826
En Düşük
18,9369
10:5820,3072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0496
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3857
En Düşük
20,2652
10:581.166,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.166,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.159,76
BIST En Aktif Hisseler10:58
|GOLTS
|156,20
|63.757.722
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,10
|25.725.127
|% 9,97
|
|YAPRK
|46,58
|7.234.359
|% 9,96
|
|EMKEL
|11,27
|50.180.175
|% 9,95
|
|BRKSN
|11,29
|23.798.005
|% 9,93
|
|YONGA
|31,48
|381.254
|% -9,95
|
|PENTA
|28,62
|98.726.091
|% -7,56
|
|MEPET
|5,00
|8.903.335
|% -6,89
|
|TETMT
|247,80
|14.164.945
|% -6,77
|
|FRIGO
|7,53
|20.228.719
|% -6,11
|
|ISCTR
|14,29
|1.090.968.408
|% 0,85
|
|EREGL
|40,08
|833.322.860
|% 0,40
|
|ASELS
|57,70
|768.886.667
|% 1,50
|
|YKBNK
|11,30
|732.050.304
|% 1,44
|
|ASTOR
|53,05
|693.597.589
|% -1,30
|
|ODAS
|7,96
|664.229.885
|% -3,98
|
|ISCTR
|14,29
|1.090.968.408
|% 0,85
|
|YKBNK
|11,30
|732.050.304
|% 1,44
|
|YGYO
|2,05
|82.885.009
|% 9,04
|
|EKGYO
|7,97
|312.976.488
|% 0,38
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9691
|18,9818
|% 0,08
|
|Euro
|20,2978
|20,3072
|% -0,24
|
|Sterlin
|22,9913
|23,1066
|% -0,19
|
|Frank
|20,7083
|20,8331
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0394
|5,0646
|% 0,06
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-3,41
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|0,25
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.892
|7.952
|-6,00
|
|Yarım
|3.856
|3.891
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.928
|1.945
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|0,04
|
|B. Petrol
|79,93
|79,93
|-0,84
|