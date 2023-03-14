***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNİLÜFER GÜNHAN Kadın Yönetim Kurulu BaşkanıVOLKAN DÖŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıEMRE ALKİN Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiJAROSLAV GAISLER JAROSLAV GAISLER Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiSYED MAROOF RAZA ZAIDI SYED MAROOF RAZA ZAIDI Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiMUHAMMAD OMAR AFZAL QURESHI MUHAMMAD OMAR AFZAL QURESHI Erkek Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124345BIST