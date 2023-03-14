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***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.03.2023 10:58
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NİLÜFER GÜNHAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı
VOLKAN DÖŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
EMRE ALKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
JAROSLAV GAISLER JAROSLAV GAISLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
SYED MAROOF RAZA ZAIDI SYED MAROOF RAZA ZAIDI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MUHAMMAD OMAR AFZAL QURESHI MUHAMMAD OMAR AFZAL QURESHI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124345


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOLTS 156,20 63.757.722 % 10,00  
GOKNR 16,10 25.725.127 % 9,97  
YAPRK 46,58 7.234.359 % 9,96  
EMKEL 11,27 50.180.175 % 9,95  
BRKSN 11,29 23.798.005 % 9,93  
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10:58 Alış Satış %  
Dolar 18,9691 18,9818 % 0,08  
Euro 20,2978 20,3072 % -0,24  
Sterlin 22,9913 23,1066 % -0,19  
Frank 20,7083 20,8331 % -0,03  
Riyal 5,0394 5,0646 % 0,06  
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10:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.910 -3,41  
Altın Gr. 1.167 1.167 0,25  
Cumhuriyet 7.796 7.913 120,00  
Tam 7.892 7.952 -6,00  
Yarım 3.856 3.891 -3,00  
Çeyrek 1.928 1.945 -2,00  
Gümüş.Ons 21,81 21,84 0,01  
Gümüş Gr. 13,32 13,34 0,04  
B. Petrol 79,93 79,93 -0,84  
Seans Raporu 10:58
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