***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziMerkez Mah. Erenler Cad. N18-20 Ofis:4 Çekmeköy / İstanbulYeni Şirket MerkeziEsentepe Mah. Bahar Sk. Özdilek River Plaza Vyndham Grand Blok N 13 İç Kapı N73 Şişli / İstanbulDeğişiklik Tarihi25/05/2022AçıklamalarŞirketimizin adresi Esentepe Mah. Bahar Sk. Özdilek River Plaza Vyndham Grand Blok N 13 İç Kapı N73 Şişli / İstanbul olarak değişmiştir. Adres değişikliği 06.06.2022 tarihinde tescil olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034989BIST