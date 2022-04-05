***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2022 15:08
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2022
Tescil Tarihi
04.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2022 - 10552
Açıklamalar
Şirketimiz 2022 yılı hesap dönemi için 24.03.2022 tarihinde Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda seçilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 04.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 05.04.2022 tarihli 10552 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015844
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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|% 10,00
|
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|3.675.317
|% 9,99
|
|IDEAS
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|% 9,98
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|
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|
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|% -0,32
|
|SISE
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|2.073.393.237
|% 2,52
|
|ODAS
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|
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|
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|% 0,24
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|Sterlin
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|19,3833
|% 0,44
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|
|Riyal
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|3,9331
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|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-5,85
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|Altın Gr.
|911
|912
|-0,96
|
|Cumhuriyet
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|6.139
|12,00
|
|Tam
|6.014
|6.164
|6,48
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|3,13
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,09
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|Gümüş Gr.
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