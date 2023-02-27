***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.02.2023 19:30
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.02.2023 tarihinde aldığı karara göre Şirketimiz 2023 yılı hesap dönemi için, Denetimden sorumlu komitenin ön onayı gereğince bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117340
BIST
18:055.197
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 138,69
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.204
En Düşük
4.980
18:0518,8898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
18:0520,0346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1256
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0752
En Düşük
19,8029
18:051.104,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.104,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|67,65
|39.277.230
|% 10,00
|
|BFREN
|5.237,10
|108.735.141
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,68
|71.302.929
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|994.222.737
|% 9,99
|
|GUBRF
|234,80
|2.502.998.578
|% 9,98
|
|CMBTN
|630,00
|150.739.231
|% -7,95
|
|KONYA
|3.700,00
|567.690.659
|% -7,51
|
|METUR
|5,32
|18.696.599
|% -7,48
|
|QNBFL
|86,00
|202.209
|% -7,23
|
|BALAT
|18,72
|1.013.534
|% -6,40
|
|THYAO
|143,40
|7.300.354.734
|% 6,22
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|EREGL
|44,04
|4.167.461.766
|% -0,45
|
|ASTOR
|37,12
|4.147.341.315
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|YKBNK
|9,86
|2.456.345.008
|% 8,35
|
|AKBNK
|17,32
|3.686.966.938
|% 8,52
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|ISCTR
|11,62
|1.980.832.671
|% 7,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8803
|18,8847
|% 0,05
|
|Euro
|20,0232
|20,0307
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,7001
|22,8140
|% 1,01
|
|Frank
|20,0831
|20,2040
|% 0,51
|
|Riyal
|5,0178
|5,0429
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|8,10
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|5,69
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.520
|7.579
|-45,00
|
|Yarım
|3.674
|3.709
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.854
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|-0,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59VAKKO
Yüzde 8.08 oranında artışla 56.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 752, 754 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 539 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde 6.71 oranında artışla 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 743 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 108, 57 artarak (% 2.40 ) 4, 633
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, PINSU, CEOEM, RAYSG, BRSAN, AKSA, NUHCM, FLAP, RODRG, VANGD