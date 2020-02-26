***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -2.056.708 8.421.546 9.629.078 27.282.393 128.190.670 128.190.670Transferler27.282.393 -27.282.393 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-720.307 47.335.408 46.615.101 46.615.101Dönem Karı (Zararı)47.335.408 47.335.408 47.335.408Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-720.307 -720.307 -720.307Kar Payları5.e 3.509.860 -27.282.393 0 -23.772.533 -23.772.533Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -2.777.015 11.931.406 9.629.078 47.335.408 151.033.238 151.033.238Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -2.777.015 11.931.406 9.629.078 47.335.408 151.033.238 151.033.238Transferler47.335.408 -47.335.408 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-748.787 44.465.221 43.716.434 43.716.434Dönem Karı (Zararı)44.465.221 44.465.221 44.465.221Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-748.787Kar Payları5.e 5.195.386 -37.614.743 -32.419.357 -32.419.357Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.792 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.979.431 10.024.563Dönem Karı (Zararı)44.465.221 47.335.408Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)44.465.221 47.335.408Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.734.657 10.481.110Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 5.347.039 6.374.204Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler88.149 -30.490Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 88.149 -30.490Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.461.072 1.190.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.461.072 1.190.833Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.576.028 -1.008.982Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -1.435.677 -2.155.132Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 4.011.705 1.146.150Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-11.101.644 -8.622.021Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -151.602 -336.817Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 12.541.250 13.578.697Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-25.635 -664.314Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-25.635 -664.314İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.265.807 -32.117.334Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.421.641 -4.147.414İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 0 2.122İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.421.641 -4.149.536Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-210.807 18.122İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-210.807 18.122Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler28.269.425 -24.822.670Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-200.083 383.566Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.941.949 590.655İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 160.369 383.283İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.102.318 207.372Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 53.622 444.300Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -5.628.133 4.216.491İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.345.373 -8.800.384Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)8.474.849 -8.944.120Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-129.476 143.736Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları66.465.685 25.699.184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -884.296 -647.177Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -9.601.958 -15.027.444YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-296.851 -3.535.936Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.636 710.779Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.755.675 -7.523.538Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.726.646 -7.417.115Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -29.029 -106.423Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 868.864Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 868.864Alınan Faiz1.433.188 2.407.959FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.862.261 -24.024.867Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri76.167.288 0Kredilerden Nakit Girişleri76.167.288 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-69.976.890 1.656.687Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-69.976.890 1.656.687Ödenen Temettüler-32.419.357 -23.772.533Ödenen Faiz-2.633.302 -1.909.021YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.820.319 -17.536.240Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi11.696.689 16.461.768NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 38.517.008 -1.074.472DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 64.201.325 65.275.797DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 102.718.333 64.201.325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 102.822.901 64.303.404Ticari Alacaklar55.943.025 35.417.261İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 55.943.025 35.417.261Diğer Alacaklar318.080 107.273İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar318.080 107.273Stoklar7 36.697.463 65.055.037Peşin Ödenmiş Giderler1.922.864 1.722.781İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 1.647.832 1.493.781İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 275.032 229.000Diğer Dönen Varlıklar13.909.637 22.364.047İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 13.909.637 22.364.047ARA TOPLAM211.613.970 188.969.803TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR211.613.970 188.969.803DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 1.000.695 849.093Maddi Duran Varlıklar9 25.040.432 30.074.050Arazi ve Arsalar2.906.021 2.906.021Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri685.900 676.366Binalar2.780.714 3.006.392Tesis, Makine ve Cihazlar15.720.045 18.682.461Taşıtlar1.152.485 1.459.661Mobilya ve Demirbaşlar1.487.135 1.518.229Yapılmakta Olan Yatırımlar308.132 1.824.920Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.632.832 190.578Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.632.832 190.578Peşin Ödenmiş Giderler117.455 137.894İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 3.016 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 114.439 137.894Ertelenmiş Vergi Varlığı21 668.772 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.460.186 31.251.615TOPLAM VARLIKLAR240.074.156 220.221.418KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 36.100.127 4.137İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar36.100.127 4.137Banka Kredileri36.100.127 4.137Diğer Finansal Yükümlülükler11 0 24.831.593Ticari Borçlar26.374.740 28.423.642İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.659.578 1.499.209İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 24.715.162 26.924.433Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.281.800 2.228.178Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)288.894 5.917.027İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 288.894 5.917.027Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 3.923.256 289.739Kısa Vadeli Karşılıklar461.799 402.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 371.917 313.373Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 89.882 88.953Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler112.908 191.329İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler112.908 191.329ARA TOPLAM69.543.524 62.287.971TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.543.524 62.287.971UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar8.200.317 6.687.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 8.200.317 6.687.559Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 0 212.650TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.200.317 6.900.209TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER77.743.841 69.188.180ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar162.330.315 151.033.238Ödenmiş Sermaye16 52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları16 32.414.361 32.414.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.525.802 -2.777.015Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.525.802 -2.777.015Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.525.802 -2.777.015Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 17.126.792 11.931.406Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.349.743 9.629.078Net Dönem Karı veya Zararı44.465.221 47.335.408TOPLAM ÖZKAYNAKLAR162.330.315 151.033.238TOPLAM KAYNAKLAR240.074.156 220.221.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 388.273.224 352.927.369Satışların Maliyeti17 -319.118.120 -286.605.106TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)69.155.104 66.322.263BRÜT KAR (ZARAR)69.155.104 66.322.263Genel Yönetim Giderleri18 -9.534.483 -7.591.144Pazarlama Giderleri18 -8.564.711 -7.255.675Araştırma ve Geliştirme Giderleri-109.426 -95.039Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 33.052.786 55.129.578Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -19.703.747 -30.665.757ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)64.295.523 75.844.226Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25.635 664.313Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 151.602 336.817FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)64.472.760 76.845.356Finansman Gelirleri20 2.813.230 9.057.300Finansman Giderleri20 -10.279.519 -24.988.551SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)57.006.471 60.914.105Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.541.250 -13.578.697Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -13.235.475 -13.388.334Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 694.225 -190.363SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.465.221 47.335.408DÖNEM KARI (ZARARI)44.465.221 47.335.408Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları44.465.221 47.335.408Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 22 0,00846957 0,00901627DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-748.787 -720.307Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-935.984 -900.384Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler187.197 180.077Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 187.197 180.077Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-748.787 -720.307TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.716.434 46.615.101Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları43.716.434 46.615.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821830BIST