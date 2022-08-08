***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 18:18
261.848.255 35.729.604 164.405.322 12.106.981
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
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Ana Ortaklık Payları
261.848.255 35.729.604 164.405.322 12.106.981
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053078
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0492
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
18:0518,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1489
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3902
En Düşük
18,1988
18:051.032,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,47
|Açılış
|: 1.032,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,34
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.581.294
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|42.203.585
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.179.191
|% 9,99
|
|DURDO
|35,48
|39.133.987
|% 9,98
|
|KONKA
|23,14
|154.247.879
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.594.519
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|30.957.748
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.111.870
|% -9,86
|
|MMCAS
|2,75
|318.727
|% -9,84
|
|SNGYO
|4,05
|256.529.356
|% -9,80
|
|THYAO
|58,75
|4.927.961.374
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,45
|2.571.970.033
|% -1,43
|
|EREGL
|28,70
|2.176.517.237
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.013.656.113
|% 2,14
|
|SASA
|51,95
|1.924.019.260
|% 4,32
|
|EKGYO
|3,45
|2.571.970.033
|% -1,43
|
|SKBNK
|2,30
|953.420.559
|% 4,07
|
|TSKB
|3,24
|1.272.245.542
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.473.204.723
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,21
|816.663.307
|% 2,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9573
|17,9589
|% 0,26
|
|Euro
|18,3157
|18,3822
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,7050
|21,8139
|% 0,69
|
|Frank
|18,7625
|18,8756
|% 1,16
|
|Riyal
|4,7650
|4,7889
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|11,51
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|9,86
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.906
|6.996
|6,00
|
|Yarım
|3.365
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.710
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,65
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,43
|
|B. Petrol
|95,73
|95,73
|0,81
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
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17:59
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17:59
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