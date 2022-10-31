***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -4.446.685 22.690.244 22.357.109 83.746.432 209.261.461 209.261.461Transferler83.746.432 -83.746.432 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-65.839 46.744.989 46.679.150 46.679.150Dönem Karı (Zararı)46.744.989 46.744.989 46.744.989Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-65.839 -65.839 -65.839Kar Payları4 5.418.541 -52.605.468 0 -47.186.927 -47.186.927Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -4.512.524 28.108.785 53.498.073 46.744.989 208.753.684 208.753.684Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -5.224.848 28.108.785 53.498.073 184.344.482 345.640.853 345.640.853Transferler184.344.482 -184.344.482 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.543.907 413.248.750 407.704.843 407.704.843Dönem Karı (Zararı)413.248.750 413.248.750Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.543.907 -5.543.907 -5.543.907Kar Payları4 8.493.863 -96.057.492 -87.563.629 -87.563.629Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -10.768.755 36.602.648 141.785.063 413.248.750 665.782.067 665.782.067Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI83.552.108 -1.914.625Dönem Karı (Zararı)413.248.750 46.744.989Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)413.248.750 46.744.989Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.299.526 -15.046.367Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 3.450.768 3.214.763Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-461 -11.289Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-461 -11.289Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.378.983 1.933.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.378.983 1.933.903Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.648.169 -626.947Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13,14 -10.926.759 -626.947Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.278.590 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-70.029.235 -33.824.326Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-31.235 26.690Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 112.132.702 14.240.839Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.133.404 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -3.133.404 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler14 -8.820.423 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-245.299.004 -20.203.318Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-95.648.742 13.135.499Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.485.643 -164.873Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-48.177.638 -21.391.936Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-62.711.116 1.541.458Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.859.795 -12.368.497İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.050.951 -2.071.238İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.910.746 -10.297.259Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.413.964 889.605Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-31.031.111 513.444İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.518.513 -2.358.018Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-17.773.245 -2.813.527Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.254.732 455.509Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları196.249.272 11.495.304Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.067.904 -411.949Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -111.629.260 -12.997.980YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.472.961 -2.369.439Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.737.801 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.737.801 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.012.022 -3.796.386Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -21.005.682 -3.698.414Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.340 -97.972Alınan Temettüler0 800.000Alınan Faiz13,14 10.926.759 626.947Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri14 8.820.423 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-104.312.078 -71.965.025Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri173.366.366 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-187.836.225 0Ödenen Temettüler4 -87.563.629 -71.965.025Ödenen Faiz-2.278.590 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.287.009 -76.249.089Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi101.430.987 15.554.377NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)84.143.978 -60.694.712DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 261.805.187 110.380.236DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 345.949.165 49.685.524Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 345.949.165 261.805.187Ticari Alacaklar212.743.563 163.924.496İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25.438 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 212.718.125 163.924.496Diğer Alacaklar6.863.535 377.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.863.535 377.892Stoklar6 220.249.548 108.212.049Peşin Ödenmiş Giderler2.153.123 2.269.236İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 35.247 1.092.383İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.117.876 1.176.853Diğer Dönen Varlıklar24.744.366 6.971.121ARA TOPLAM812.703.300 543.559.981TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR812.703.300 543.559.981DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar917.246 886.011Maddi Duran Varlıklar8 38.836.481 22.715.134Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.154.241 1.318.731Peşin Ödenmiş Giderler62.939.413 112.184İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 0 60İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler62.939.413 112.124Ertelenmiş Vergi Varlığı15 3.902.154 795.460TOPLAM DURAN VARLIKLAR107.749.535 25.827.520TOPLAM VARLIKLAR920.452.835 569.387.501KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler70.420.971 0Ticari Borçlar108.164.708 133.764.266İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 47.003 1.097.954İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 108.117.705 132.666.312Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.087.161 3.673.197Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 101.544 31.132.655Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 42.094.784 39.870.625Kısa Vadeli Karşılıklar0 352.489Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 352.489Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.988.266 381.045ARA TOPLAM230.857.434 209.174.277TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER230.857.434 209.174.277UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar23.813.334 14.572.371Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 23.813.334 14.572.371TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.813.334 14.572.371TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER254.670.768 223.746.648ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar665.782.067 345.640.853Ödenmiş Sermaye11 52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları11 32.414.361 32.414.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.768.755 -5.224.848Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.768.755 -5.224.848Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.768.755 -5.224.848Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 36.602.648 28.108.785Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları141.785.063 53.498.073Net Dönem Karı veya Zararı413.248.750 184.344.482TOPLAM ÖZKAYNAKLAR665.782.067 345.640.853TOPLAM KAYNAKLAR920.452.835 569.387.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.397.017.490 429.711.562 565.592.506 178.492.533Satışların Maliyeti12 -944.538.971 -372.503.606 -397.239.005 -159.008.899TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)452.478.519 57.207.956 168.353.501 19.483.634BRÜT KAR (ZARAR)452.478.519 57.207.956 168.353.501 19.483.634Genel Yönetim Giderleri-19.434.854 -9.984.457 -8.260.530 -3.497.271Pazarlama Giderleri-13.300.925 -5.953.353 -6.984.291 -1.552.472Araştırma ve Geliştirme Giderleri-212.514 -114.123 -80.635 -40.949Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 189.576.660 50.332.945 65.369.212 27.755.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -90.479.306 -30.245.551 -22.529.014 -26.703.408ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)518.627.580 61.243.417 195.868.243 15.445.046Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 14.794.304 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar31.235 -26.690 -47.001 -151.095FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)533.453.119 61.216.727 195.821.242 15.293.951Finansman Giderleri-8.071.667 -230.899 -1.844.742 -101.355SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)525.381.452 60.985.828 193.976.500 15.192.596Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-112.132.702 -14.240.839 -43.378.633 -4.210.378Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -113.853.419 -14.702.887 -42.959.796 -3.978.834Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 1.720.717 462.048 -418.837 -231.544SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)413.248.750 46.744.989 150.597.867 10.982.218DÖNEM KARI (ZARARI)413.248.750 46.744.989 150.597.867 10.982.218Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları413.248.750 46.744.989 150.597.867 10.982.218Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 krş. olan 1 adet pay başına kazanç 0,07871405 0,00890381 0,02868531 0,00209185Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.543.907 -65.839 -4.741.279 19.797Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.543.907 -65.839 -4.741.279 19.797Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-5.543.907 -65.839 -4.741.279 19.797Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.543.907 -65.839 -4.741.279 19.797TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)407.704.843 46.679.150 145.856.588 11.002.015Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları407.704.843 46.679.150 145.856.588 11.002.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075393BIST