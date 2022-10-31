***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:13
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -4.446.685 22.690.244 22.357.109 83.746.432 209.261.461 209.261.461
Transferler
83.746.432 -83.746.432 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.839 46.744.989 46.679.150 46.679.150
Dönem Karı (Zararı)
46.744.989 46.744.989 46.744.989
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.839 -65.839 -65.839
Kar Payları
4 5.418.541 -52.605.468 0 -47.186.927 -47.186.927
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -4.512.524 28.108.785 53.498.073 46.744.989 208.753.684 208.753.684
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -5.224.848 28.108.785 53.498.073 184.344.482 345.640.853 345.640.853
Transferler
184.344.482 -184.344.482 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.543.907 413.248.750 407.704.843 407.704.843
Dönem Karı (Zararı)
413.248.750 413.248.750
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.543.907 -5.543.907 -5.543.907
Kar Payları
4 8.493.863 -96.057.492 -87.563.629 -87.563.629
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -10.768.755 36.602.648 141.785.063 413.248.750 665.782.067 665.782.067
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.552.108 -1.914.625
Dönem Karı (Zararı)
413.248.750 46.744.989
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
413.248.750 46.744.989
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.299.526 -15.046.367
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 3.450.768 3.214.763
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-461 -11.289
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-461 -11.289
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.378.983 1.933.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.378.983 1.933.903
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.648.169 -626.947
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13,14 -10.926.759 -626.947
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.278.590 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-70.029.235 -33.824.326
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-31.235 26.690
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 112.132.702 14.240.839
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.133.404 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -3.133.404 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
14 -8.820.423 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-245.299.004 -20.203.318
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.648.742 13.135.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.485.643 -164.873
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-48.177.638 -21.391.936
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-62.711.116 1.541.458
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.859.795 -12.368.497
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.050.951 -2.071.238
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.910.746 -10.297.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.413.964 889.605
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-31.031.111 513.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.518.513 -2.358.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.773.245 -2.813.527
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.254.732 455.509
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
196.249.272 11.495.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.067.904 -411.949
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -111.629.260 -12.997.980
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.472.961 -2.369.439
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.737.801 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.737.801 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.012.022 -3.796.386
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -21.005.682 -3.698.414
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.340 -97.972
Alınan Temettüler
0 800.000
Alınan Faiz
13,14 10.926.759 626.947
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
14 8.820.423 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-104.312.078 -71.965.025
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
173.366.366 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-187.836.225 0
Ödenen Temettüler
4 -87.563.629 -71.965.025
Ödenen Faiz
-2.278.590 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.287.009 -76.249.089
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
101.430.987 15.554.377
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.143.978 -60.694.712
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 261.805.187 110.380.236
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 345.949.165 49.685.524
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 345.949.165 261.805.187
Ticari Alacaklar
212.743.563 163.924.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25.438 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 212.718.125 163.924.496
Diğer Alacaklar
6.863.535 377.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.863.535 377.892
Stoklar
6 220.249.548 108.212.049
Peşin Ödenmiş Giderler
2.153.123 2.269.236
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 35.247 1.092.383
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.117.876 1.176.853
Diğer Dönen Varlıklar
24.744.366 6.971.121
ARA TOPLAM
812.703.300 543.559.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
812.703.300 543.559.981
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
917.246 886.011
Maddi Duran Varlıklar
8 38.836.481 22.715.134
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.154.241 1.318.731
Peşin Ödenmiş Giderler
62.939.413 112.184
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 0 60
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
62.939.413 112.124
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 3.902.154 795.460
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.749.535 25.827.520
TOPLAM VARLIKLAR
920.452.835 569.387.501
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Finansal Yükümlülükler
70.420.971 0
Ticari Borçlar
108.164.708 133.764.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 47.003 1.097.954
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 108.117.705 132.666.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.087.161 3.673.197
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 101.544 31.132.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 42.094.784 39.870.625
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 352.489
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 352.489
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.988.266 381.045
ARA TOPLAM
230.857.434 209.174.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
230.857.434 209.174.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.813.334 14.572.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 23.813.334 14.572.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.813.334 14.572.371
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
254.670.768 223.746.648
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
665.782.067 345.640.853
Ödenmiş Sermaye
11 52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 32.414.361 32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.768.755 -5.224.848
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.768.755 -5.224.848
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.768.755 -5.224.848
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 36.602.648 28.108.785
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
141.785.063 53.498.073
Net Dönem Karı veya Zararı
413.248.750 184.344.482
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
665.782.067 345.640.853
TOPLAM KAYNAKLAR
920.452.835 569.387.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 1.397.017.490 429.711.562 565.592.506 178.492.533
Satışların Maliyeti
12 -944.538.971 -372.503.606 -397.239.005 -159.008.899
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
452.478.519 57.207.956 168.353.501 19.483.634
BRÜT KAR (ZARAR)
452.478.519 57.207.956 168.353.501 19.483.634
Genel Yönetim Giderleri
-19.434.854 -9.984.457 -8.260.530 -3.497.271
Pazarlama Giderleri
-13.300.925 -5.953.353 -6.984.291 -1.552.472
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-212.514 -114.123 -80.635 -40.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 189.576.660 50.332.945 65.369.212 27.755.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -90.479.306 -30.245.551 -22.529.014 -26.703.408
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
518.627.580 61.243.417 195.868.243 15.445.046
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 14.794.304 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
31.235 -26.690 -47.001 -151.095
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
533.453.119 61.216.727 195.821.242 15.293.951
Finansman Giderleri
-8.071.667 -230.899 -1.844.742 -101.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
525.381.452 60.985.828 193.976.500 15.192.596
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-112.132.702 -14.240.839 -43.378.633 -4.210.378
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -113.853.419 -14.702.887 -42.959.796 -3.978.834
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.720.717 462.048 -418.837 -231.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
413.248.750 46.744.989 150.597.867 10.982.218
DÖNEM KARI (ZARARI)
413.248.750 46.744.989 150.597.867 10.982.218
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
413.248.750 46.744.989 150.597.867 10.982.218
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Nominal değeri 1 krş. olan 1 adet pay başına kazanç 0,07871405 0,00890381 0,02868531 0,00209185
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.543.907 -65.839 -4.741.279 19.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.543.907 -65.839 -4.741.279 19.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-5.543.907 -65.839 -4.741.279 19.797
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.543.907 -65.839 -4.741.279 19.797
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
407.704.843 46.679.150 145.856.588 11.002.015
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
407.704.843 46.679.150 145.856.588 11.002.015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075393
BIST