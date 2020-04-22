***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kesinleşen Nakit Kar Payı Tarihinin GüncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 27.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 1. Taksit 0,2096217 20,96217 15 0,1781784 17,81784A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 2. Taksit 0,4660375 46,60375 15 0,3961318 39,61318A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 TOPLAM 0,6756592 67,56592 15 0,5743102 57,43102B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 1. Taksit 0,2096217 20,96217 15 0,1781784 17,81784B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 2. Taksit 0,4660375 46,60375 15 0,3961318 39,61318B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 TOPLAM 0,6756592 67,56592 15 0,5743102 57,43102C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 1. Taksit 0,2096217 20,96217 15 0,1781784 17,81784C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 2. Taksit 0,4660375 46,60375 15 0,3961318 39,61318C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 TOPLAM 0,6756592 67,56592 15 0,5743102 57,43102D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 1. Taksit 0,2096217 20,96217 15 0,1781784 17,81784D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 2. Taksit 0,4660375 46,60375 15 0,3961318 39,61318D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 TOPLAM 0,6756592 67,56592 15 0,5743102 57,43102E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 1. Taksit 0,2096217 20,96217 15 0,1781784 17,81784E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 2. Taksit 0,4660375 46,60375 15 0,3961318 39,61318E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 TOPLAM 0,6756592 67,56592 15 0,5743102 57,43102F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 1. Taksit 0,2096217 20,96217 15 0,1781784 17,81784F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 2. Taksit 0,4660375 46,60375 15 0,3961318 39,61318F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 TOPLAM 0,6756592 67,56592 15 0,5743102 57,43102Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 27.04.2020 27.04.2020 29.04.2020 28.04.20202. Taksit(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 0 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 0 0E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 0 0F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 24 Mart 2020 tarihindeki Genel Kurul Toplantısındaki kar dağıtım kararına göre, toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 35.472.116,02 TL, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 67,5659 nispetinde ve 0,675659 TL brüt, % 57,4310 nispetinde ve 0,574310 TL net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 422.287,10 TL nakit kar payı verilmesine ve kar dağıtımına 27 Nisan 2020 tarihi itibariyle başlanılmasına, karar verilmişti.16.04.2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı kanun ile getirilen sınırlama gereğince şirket net dönem kâr'ının %25'ine karşılık gelen 11.005.142,11 TL'nın pay sahiplerine birinci taksit olarak 27 Nisan 2020 tarihinde ödenmesine ve Genel Kurul'ca karar verilmiş olan toplam temettü rakamından bakiye kalan 24.466.973,91 TL'sı aynı kanunun getirdiği sınırlamaya uygun olarak, kanunun Cumhurbaşkanına verdiği süreyi 3 ay uzatma veya kısaltma yetkisini kullanma durumu bağlayıcı olmak üzere, 30.09.2020 tarihinden sonraki bir tarihte dağıtılması hususunda KAP'ta ve web sayfamızda duyurulmasına,24.03.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında dağıtımına karar verilen Yönetim Kurulu Kâr payı ödemesinin de 7244 sayılı kanun ile getirilen sınırlamaya uygun olarak pay sahiplerine yapılacak kâr payı ödemeleri oranında ve yukarıda belirtilen takvime göre yapılmasına, karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 ALKA Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.301.139,63Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 57.006.471 57.965.697,564. Vergiler ( - ) 12.541.250,34 13.235.475,345. Net Dönem Kârı 44.465.220,66 44.730.222,226. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.236.511,11 2.236.511,118. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.228.709,55 42.493.711,11Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 42.228.709,55 42.493.711,119. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 81.318,33 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.310.027,88 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 8.462.005,58 0* Nakit 8.462.005,58 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 422.287,1 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 422.287,1 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 27.010.110,44 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.326.940,31 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 3.007.366,12