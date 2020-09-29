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***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.09.2020 16:51
GÜNCEL HABERLER



***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemleri Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 27.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 1. Taksit 0,2096217 20,96217 15 0,1781784 17,81784
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 2. Taksit 0,4660375 46,60375 15 0,3961318 39,61318
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 TOPLAM 0,6756592 67,56592 15 0,5743102 57,43102
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 1. Taksit 0,2096217 20,96217 15 0,1781784 17,81784
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 2. Taksit 0,4660375 46,60375 15 0,3961318 39,61318
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 TOPLAM 0,6756592 67,56592 15 0,5743102 57,43102
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 1. Taksit 0,2096217 20,96217 15 0,1781784 17,81784
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 2. Taksit 0,4660375 46,60375 15 0,3961318 39,61318
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 TOPLAM 0,6756592 67,56592 15 0,5743102 57,43102
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 1. Taksit 0,2096217 20,96217 15 0,1781784 17,81784
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 2. Taksit 0,4660375 46,60375 15 0,3961318 39,61318
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 TOPLAM 0,6756592 67,56592 15 0,5743102 57,43102
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 1. Taksit 0,2096217 20,96217 15 0,1781784 17,81784
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 2. Taksit 0,4660375 46,60375 15 0,3961318 39,61318
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 TOPLAM 0,6756592 67,56592 15 0,5743102 57,43102
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 1. Taksit 0,2096217 20,96217 15 0,1781784 17,81784
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 2. Taksit 0,4660375 46,60375 15 0,3961318 39,61318
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 TOPLAM 0,6756592 67,56592 15 0,5743102 57,43102

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 27.04.2020 27.04.2020 29.04.2020 28.04.2020
2. Taksit

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 0 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 0 0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 0 0
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 0 0

Ek Açıklamalar
18.09.2020 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kar dağıtımının yüzde yirmi beşten fazlasına ilişkin kısmın dağıtımının 30 Eylül 2020 sonrasına ertelenmesi süreci üç ay daha uzatılmıştır. Söz konusu yasal düzenlemeye göre 2019 yılı net dönem karının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin temettü ödeme tarihimiz de iş bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 31.12.2020'den daha ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yasal süreçlerin gelişmesine göre kar dağıtım tarihimiz ileride tekrar duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 ALKA Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.301.139,63
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 57.006.471 57.965.697,56
4. Vergiler ( - ) 12.541.250,34 13.235.475,34
5. Net Dönem Kârı 44.465.220,66 44.730.222,22
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.236.511,11 2.236.511,11
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.228.709,55 42.493.711,11
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 42.228.709,55 42.493.711,11
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 81.318,33 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.310.027,88 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 8.462.005,58 0
* Nakit 8.462.005,58 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 422.287,1 0
* Çalışanlara 0 10.110,44 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.326.940,31 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 3.007.366,12 3.272.367,68
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 2.153,66 0 0 0,5743104 57,43104
B Grubu 1.722,93 0 0 0,5743104 57,43104
C Grubu 1.802,19 0 0 0,5743104 57,43104
D Grubu 64,32 0 0 0,5743104 57,43104
E Grubu 683.429,44 0 1,62 0,5743104 57,43104
F Grubu 29.462.126,08 0 69,77 0,5743104 57,43104
TOPLAM 30.151.298,62 0 71,4 0,5743104 57,43104

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877214


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Altın Ons 1.889 1.890 7,95  
Altın Gr. 476 476 3,61  
Cumhuriyet 3.148 3.195 38,00  
Tam 3.131 3.210 35,09  
Yarım 1.513 1.553 16,97  
Çeyrek 759 776 8,49  
Gümüş.Ons 24,00 24,04 0,35  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 0,10  
B. Petrol 42,35 42,35 -0,52  
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