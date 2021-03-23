***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonrası Kar Dağıtımına İlişkin BilgilendirmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 25.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 Peşin 0,8830302 88,30302 15 0,7505756 75,05756B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 Peşin 0,8830302 88,30302 15 0,7505756 75,05756C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 Peşin 0,8830302 88,30302 15 0,7505756 75,05756D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 Peşin 0,8830302 88,30302 15 0,7505756 75,05756E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 Peşin 0,8830302 88,30302 15 0,7505756 75,05756F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 Peşin 0,8830302 88,30302 15 0,7505756 75,05756Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 12.04.2021 12.04.2021 14.04.2021 13.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 0 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 0 0E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 0 0F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 0 0Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 25.02.2021 tarihinde aldığı karara göreŞirketin 2020 yılı faaliyetlerini içeren Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildiTürkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 83.746.432,00 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 82.015.076,62 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamdaa. Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur, buna göre 962.349,26 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,b. Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 82.974.646,13 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr payı tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 16.594.929,23 TL' nın birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,c. Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 827.840,83 TL nakit kar payı verilmesine,d. İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 29.764.157,11 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. Maddesine göre 4.456.192,72 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına,e. Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,f. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 46.359.086,34 TL, net 39.405.223,38 TL dağıtılmasına,g. 1 TL nominal değerde hisse senedine % 88,3030 nispetinde ve 0,883030 TL brüt, % 75,0576 nispetinde ve 0,750576 TL net nakit temettü ödenmesine,h. Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlanılmasına,karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 ALKA Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.01.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.537.650,74Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 106.676.503 105.752.410,454. Vergiler ( - ) 22.930.071 23.737.333,835. Net Dönem Kârı 83.746.432 82.015.076,626. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 962.349,26 962.349,268. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 82.784.082,74 81.052.727,36Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 82.784.082,74 81.052.727,369. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 190.563,39 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 82.974.646,13 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 16.594.929,23 0* Nakit 16.594.929,23 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 827.840,83 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 827.840,83 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 29.764.157,11 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 4.456.192,72 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 31.140.962,86 29.409.607,4820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 2.814,66 0 0 0,750576 75,0576B Grubu 2.251,73 0 0 0,750576 75,0576C Grubu 2.355,31 0 0 0,750576 75,0576D Grubu 84,06 0 0 0,750576 75,0576E Grubu 893.185,06 0 1,08 0,750576 75,0576F Grubu 38.504.532,56 0 45,51 0,750576 75,0576TOPLAM 39.405.223,38 0 47,6 0,750576 75,0576http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920015BIST