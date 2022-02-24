***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.02.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 Peşin 1,6415437 164,15437 10 1,4773893 147,73893B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 Peşin 1,6415437 164,15437 10 1,4773893 147,73893C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 Peşin 1,6415437 164,15437 10 1,4773893 147,73893D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 Peşin 1,6415437 164,15437 10 1,4773893 147,73893E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 Peşin 1,6415437 164,15437 10 1,4773893 147,73893F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 Peşin 1,6415437 164,15437 10 1,4773893 147,73893Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 19.04.2022 21.04.2022 20.04.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 0 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 0 0E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 0 0F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 0 0Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 24.02.2022 tarihinde aldığı karara göreŞirketin 2021 yılı faaliyetlerini içeren Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildiTMS/ TFRS'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 184.344.482,00 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 174.548.555,97 TL net dönem kârı olduğu ve yasal kayıtlarda Türk Ticaret Kanunun ("TTK") 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte biri 10.500.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldığı görülmüştür. Bu bağlamdaa) Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 184.717.555,09 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr payı tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 36.943.511,02 TL' nın birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,b) Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 1.382.583,62 TL nakit kar payı verilmesine,c) İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 49.237.534,32 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. maddesine göre 8.493.862,90 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına,d) 2021 yılında satışı yapılan taşınmaza ait satış karının %50 lik kısmı olan 9.025.563,40 TL 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi gereğince özel fon olarak ayrılmasına karar verilmişti, kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,e) Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 86.181.045,34 TL, net 77.562.940,80 TL dağıtılmasına,f) 1 TL nominal değerde hisse senedine %164,1544 nispetinde ve 1,641544 TL brüt, %147,7389 nispetinde ve 1,477389 TL net nakit temettü ödenmesine,g) Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 19 Nisan 2022 tarihi itibariyle başlanılmasına,karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2021 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.500.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 239.397.267 230.344.645,934. Vergiler ( - ) 55.052.785 55.796.089,975. Net Dönem Kârı 184.344.482 174.548.555,976. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 184.344.482 174.548.555,97Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 184.344.482 174.548.555,979. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 373.073,09 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 184.717.555,09 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 36.943.511,02 0* Nakit 36.943.511,02 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 1.382.583,62 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 1.382.583,62 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 49.237.534,32 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 8.493.862,9 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 9.025.563,4 019. Olağanüstü Yedek 79.261.426,76 69.465.500,7220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 5.540,21 0 0 1,477389 147,7389B Grubu 4.432,17 0 0 1,477389 147,7389C Grubu 4.636,05 0 0 1,477389 147,7389D Grubu 165,47 0 0 1,477389 147,7389E Grubu 1.758.093,32 0 0,95 1,477389 147,7389F Grubu 75.790.073,58 0 41,11 1,477389 147,7389TOPLAM 77.562.940,8 0 42,07 1,477389 147,7389Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları23.02.2022 tarihindeki Yönetim Kurulu Kararına göre, 2021 yılında satışı yapılan taşınmaza ait satış karının %50 lik kısmı olan 9.025.563,40 TL 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi gereğince özel fon olarak ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003970BIST