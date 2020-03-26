GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2020 18:35
GÜNCEL HABERLER



***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz toplanarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ferit Kora, Başkan Yardımcılığına Sayın A. Haluk Kora' nın seçilmelerine, 29 Mart 2018 tarihli ve 2018/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirlendiği şekli ile Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Kora' nın ticari ve mali işler ile satış, pazarlama ve tahsilatların takibi konularında, Başkan Yardımcısı Adem Haluk Kora, yurtdışı ilişkileri ve yeni projelerin takibi konularında, Yönetim Kurulu Üyeleri Arkın Kora, Svitlana Kora, Tülay Önel, Özay Kora, Emine Hale Kosif ve bağımsız üyeler Mehmet Halit Güven ve Hıdır Mehmet Çolpan şirketin genel anlamda tüm işlerinin şirket ana sözleşmesine, yasa ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi için çalışmak üzere, görevlerinin ve geçerli son imza yetkilerinin aynen devamına, karar verilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832467


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0591.528
Değişim :  2,77% |  2.464,56
Açılış :  88.960  
Önceki Kapanış :  89.063  
En Yüksek
91.807 En Düşük
88.481
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 4,62 35.916.146 % 10,00  
GSRAY 1,76 139.455.251 % 10,00  
TGSAS 3,08 2.307.916 % 10,00  
IPEKE 7,92 292.642.971 % 10,00  
BNTAS 2,20 39.488.568 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7552 7,7941 % 1,97  
Frank 6,6151 6,6550 % 1,14  
Riyal 1,6995 1,7080 % -0,26  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.636 1.640 20,69  
Altın Gr. 337 337 3,43  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,45 14,49 0,03  
Gümüş Gr. 2,97 2,98 0,00  
B. Petrol 26,80 26,80 -0,59  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru