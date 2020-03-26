***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 18:35
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplanarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ferit Kora, Başkan Yardımcılığına Sayın A. Haluk Kora' nın seçilmelerine, 29 Mart 2018 tarihli ve 2018/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirlendiği şekli ile Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Kora' nın ticari ve mali işler ile satış, pazarlama ve tahsilatların takibi konularında, Başkan Yardımcısı Adem Haluk Kora, yurtdışı ilişkileri ve yeni projelerin takibi konularında, Yönetim Kurulu Üyeleri Arkın Kora, Svitlana Kora, Tülay Önel, Özay Kora, Emine Hale Kosif ve bağımsız üyeler Mehmet Halit Güven ve Hıdır Mehmet Çolpan şirketin genel anlamda tüm işlerinin şirket ana sözleşmesine, yasa ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi için çalışmak üzere, görevlerinin ve geçerli son imza yetkilerinin aynen devamına, karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832467
BIST
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.464,56
|Açılış
|: 88.960
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|: 89.063
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338,51
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7552
|7,7941
|% 1,97
|
|Frank
|6,6151
|6,6550
|% 1,14
|
|Riyal
|1,6995
|1,7080
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.640
|20,69
|
|Altın Gr.
|337
|337
|3,43
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,45
|14,49
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|26,80
|26,80
|-0,59
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