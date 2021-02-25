***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2021 15:51
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.02.2021 tarihinde aldığı karara göre
Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ve Yönetim Kurulu'na teklif edilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için Sayın Hıdır Mehmet Çolpan ve Sayın Mehmet Celadet Nazım Barbarosoğlu 'nun adaylıklarının kabulüne ve Olağan Genel Kuruluna teklif edilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912896
BIST
15:451.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,28
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:457,2485
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0790
|Açılış
|: 7,2380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
15:458,8750
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1488
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
15:45416,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,87
|Açılış
|: 416,52
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,72
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:45
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.393.170
|% -9,94
|
|PETKM
|5,21
|1.802.570.254
|% 0,97
|
|THYAO
|13,06
|1.413.117.872
|% 1,79
|
|KOZAL
|129,10
|1.303.777.322
|% -3,30
|
|SASA
|42,06
|1.279.264.542
|% 5,31
|
|EKGYO
|2,26
|1.133.523.191
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,26
|1.133.523.191
|% -0,44
|
|PETKM
|5,21
|1.802.570.254
|% 0,97
|
|IHLAS
|0,88
|203.915.372
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|369.893.741
|% -1,72
|
|KARSN
|4,46
|867.484.492
|% -5,11
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2451
|7,2485
|% 1,10
|
|Euro
|8,8683
|8,8750
|% 1,71
|
|Sterlin
|10,2024
|10,2535
|% 0,95
|
|Frank
|7,9560
|8,0039
|% 1,02
|
|Riyal
|1,9242
|1,9338
|% 0,96
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-14,89
|
|Altın Gr.
|416
|417
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|4,00
|
|Tam
|2.757
|2.827
|-1,49
|
|Yarım
|1.333
|1.367
|-0,72
|
|Çeyrek
|668
|684
|-0,36
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,07
|
|B. Petrol
|66,49
|66,49
|0,31
|
Seans Raporu
15:45
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-
15:59OZBAL
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 305 adet işlem
-
15:58MNDRS
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 039, 808 adet işlem
-
15:57XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 22, 930.00 milyon TL de
-
15:57VAKFN
Yüzde -6.84 oranında düşüşle 17.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 033, 928 adet işlem
-
15:56VERUS
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 60.90 lira fiyatla işlem gören hissede 627, 444 adet işlem