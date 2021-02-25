***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.02.2021 tarihinde aldığı karara göreKurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ve Yönetim Kurulu'na teklif edilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için Sayın Hıdır Mehmet Çolpan ve Sayın Mehmet Celadet Nazım Barbarosoğlu 'nun adaylıklarının kabulüne ve Olağan Genel Kuruluna teklif edilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912896BIST