***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.02.2023 tarihinde aldığı karara göre Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ve Yönetim Kurulu'na teklif edilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için Sayın Rabia Meryem Kocabaş'ın adaylığının kabulüne ve Olağan Genel Kuruluna teklif edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117341BIST