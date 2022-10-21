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***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.10.2022 16:54
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Onay Tarihi ve İhraç Belgesi İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 52.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 183.750.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 3.750
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGESA 31,90 66.709.642 % 10,00  
SMRTG 75,90 553.232.848 % 10,00  
ALKA 139,70 42.174.452 % 10,00  
KTSKR 44,90 113.848.393 % 10,00  
ERCB 63,80 241.821.248 % 10,00  
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Dolar 18,5706 18,5867 % -0,11  
Euro 18,1908 18,2170 % 0,05  
Sterlin 20,6936 20,7974 % -0,65  
Frank 18,3884 18,4992 % -0,37  
Riyal 4,9321 4,9568 % 0,03  
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16:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.638 1.638 10,38  
Altın Gr. 980 980 6,50  
Cumhuriyet 6.596 6.696 -28,00  
Tam 6.644 6.752 43,00  
Yarım 3.237 3.301 21,00  
Çeyrek 1.624 1.649 8,00  
Gümüş.Ons 18,78 18,80 0,13  
Gümüş Gr. 11,23 11,25 0,06  
B. Petrol 93,16 93,16 0,78  
Seans Raporu 16:48
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