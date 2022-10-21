***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.10.2022 16:54
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Onay Tarihi ve İhraç Belgesi İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 52.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 183.750.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 3.750
16:483.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 24,60
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.934
En Düşük
3.888
16:4818,5867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0201
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
16:4818,2170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
16:48980,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,66
|Açılış
|: 980,59
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
981,04
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler16:48
|AGESA
|31,90
|66.709.642
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|553.232.848
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.174.452
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|113.848.393
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|241.821.248
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,82
|82.051.749
|% -4,96
|
|NTGAZ
|29,14
|88.732.179
|% -3,70
|
|HEKTS
|28,94
|909.912.876
|% -3,60
|
|ULUFA
|4,39
|22.014.571
|% -3,52
|
|THYAO
|98,00
|4.560.006.018
|% -1,06
|
|EKGYO
|4,67
|2.681.327.020
|% 3,78
|
|SISE
|31,52
|2.606.409.841
|% 0,51
|
|TUPRS
|372,40
|2.284.055.471
|% 1,14
|
|YKBNK
|9,60
|2.091.064.749
|% -0,93
|
|EKGYO
|4,67
|2.681.327.020
|% 3,78
|
|TSKB
|2,97
|948.245.034
|% 6,07
|
|SKBNK
|2,02
|546.997.345
|% 5,76
|
|YKBNK
|9,60
|2.091.064.749
|% -0,93
|
|VAKBN
|9,07
|1.540.314.132
|% 2,72
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5706
|18,5867
|% -0,11
|
|Euro
|18,1908
|18,2170
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,6936
|20,7974
|% -0,65
|
|Frank
|18,3884
|18,4992
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% 0,03
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|10,38
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,50
|
|Cumhuriyet
|6.596
|6.696
|-28,00
|
|Tam
|6.644
|6.752
|43,00
|
|Yarım
|3.237
|3.301
|21,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.649
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,80
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,06
|
|B. Petrol
|93,16
|93,16
|0,78
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03NTHOL
Yüzde 9.07 oranında artışla 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 877, 488 adet işlem
-
17:02YAYLA
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 455, 111 adet işlem
-
17:01DENGE
Yüzde 5.92 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 158, 548 adet işlem
-
17:00AYCES
Yüzde 7.47 oranında artışla 80.60 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 439 adet işlem
-
16:59XU100
Endeks 3, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 56, 291.00 milyon TL de