***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.05.2020 10:36
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 8.404.267,50 TRY 16,0081
Cihat Kora 5.107.256,32 TRY 9,7281
M.Reha Kora 4.055.213,71 TRY 7,7242
A.Haluk Kora 706.679,51 TRY 1,3461
Ferit Kora 2.018.585,34 TRY 3,8449
Özay Kora 1.833.383,91 TRY 3,4922
Tülay Önel 1.409.091,68 TRY 2,6840
Mithat Kora 29.289,29 TRY 0,0558
Z.Ayşegül Kora 2.812,5 TRY 0,0054
Nihat Erkan 849,23 TRY 0,0016
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846437
BIST
11:03102.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -121,47
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
102.598
En Düşük
102.014
11:036,8079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8118
En Düşük
6,7746
11:037,4286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0099
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4149
11:03380,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,93
|Açılış
|: 380,12
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
380,25
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|39,10
|2.531.112
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|7.612.294
|% 9,95
|
|PNSUT
|18,88
|80.988.776
|% 8,51
|
|CASA
|22,00
|44.946
|% 8,16
|
|PEKGY
|5,92
|6.639.749
|% 7,64
|
|EGCEY
|0,81
|345.618
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|236.483
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|1.710.155
|% -9,98
|
|RTALB
|31,12
|30.480.153
|% -9,95
|
|GLRYH
|14,48
|10.446.492
|% -9,95
|
|TUPRS
|79,65
|203.861.675
|% 0,70
|
|ECILC
|5,76
|174.091.359
|% 3,97
|
|THYAO
|11,11
|123.177.607
|% -0,09
|
|AVOD
|3,29
|119.642.982
|% 5,45
|
|GARAN
|7,55
|109.616.998
|% -0,66
|
|AVOD
|3,29
|119.642.982
|% 5,45
|
|ECILC
|5,76
|174.091.359
|% 3,97
|
|TSKB
|1,05
|30.019.381
|% 0,96
|
|GSRAY
|2,70
|63.630.450
|% 1,89
|
|SNGYO
|1,13
|24.385.348
|% 3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2587
|8,3001
|% -0,21
|
|Frank
|6,9787
|7,0207
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8063
|1,8153
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|10,17
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,02
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.493
|18,20
|
|Tam
|2.528
|2.557
|18,70
|
|Yarım
|1.234
|1.250
|9,20
|
|Çeyrek
|617
|625
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|-2,23
|