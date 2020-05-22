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***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.05.2020 10:36
GÜNCEL HABERLER



***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 8.404.267,50 TRY 16,0081
Cihat Kora 5.107.256,32 TRY 9,7281
M.Reha Kora 4.055.213,71 TRY 7,7242
A.Haluk Kora 706.679,51 TRY 1,3461
Ferit Kora 2.018.585,34 TRY 3,8449
Özay Kora 1.833.383,91 TRY 3,4922
Tülay Önel 1.409.091,68 TRY 2,6840
Mithat Kora 29.289,29 TRY 0,0558
Z.Ayşegül Kora 2.812,5 TRY 0,0054
Nihat Erkan 849,23 TRY 0,0016




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846437


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMENT 39,10 2.531.112 % 9,96  
INTEM 10,61 7.612.294 % 9,95  
PNSUT 18,88 80.988.776 % 8,51  
CASA 22,00 44.946 % 8,16  
PEKGY 5,92 6.639.749 % 7,64  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2587 8,3001 % -0,21  
Frank 6,9787 7,0207 % 0,11  
Riyal 1,8063 1,8153 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 10,17  
Altın Gr. 380 380 3,02  
Cumhuriyet 2.456 2.493 18,20  
Tam 2.528 2.557 18,70  
Yarım 1.234 1.250 9,20  
Çeyrek 617 625 4,50  
Gümüş.Ons 17,06 17,10 -0,03  
Gümüş Gr. 3,72 3,73 -0,01  
B. Petrol 33,84 33,84 -2,23  
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