***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.04.2021 15:28
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 7.904.740,20 TRY 15,0566
M.Reha Kora 4.055.213,66 TRY 7,7242
A.Haluk Kora 706.679,57 TRY 1,3461
Ferit Kora 3.721.004,07 TRY 7,0876
Özay Kora 3.510.345,39 TRY 6,6864
Tülay Önel 3.103.873,28 TRY 5,9121
Zeynep Kora 14.644,65 TRY 0,0279
Ayşe Kora Akersoy 15.153,80 TRY 0,0289
Z.Ayşegül Kora 2.812,5 TRY 0,0054
Nihat Erkan 849,23 TRY 0,0016
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924210
BIST
17:001.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,59
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:008,1808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0526
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:009,7413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0708
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:00457,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,33
|Açılış
|: 457,35
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:00
|CEOEM
|6,60
|75.164.661
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.467.791
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|165.572
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.478
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.482.031
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.705.627
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.876.836
|% 3,13
|
|GARAN
|6,82
|945.322.214
|% 0,44
|
|JANTS
|921,80
|873.321.719
|% 3,74
|
|BJKAS
|9,27
|854.847.455
|% 1,87
|
|THYAO
|12,87
|803.262.579
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.876.836
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,19
|386.913.636
|% 0,46
|
|GARAN
|6,82
|945.322.214
|% 0,44
|
|TSKB
|1,40
|173.943.847
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,15
|122.465.785
|% 1,77
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1782
|8,1808
|% 0,65
|
|Euro
|9,7358
|9,7413
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,1800
|11,2361
|% -0,29
|
|Frank
|8,7592
|8,8120
|% 0,62
|
|Riyal
|2,1701
|2,1810
|% 0,36
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-3,59
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|8,39
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|4,05
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,50
|62,50
|-0,24
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:12KARSN
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 585, 815 adet işlem
-
17:11DZGYO
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 550, 488 adet işlem
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 78 kaybederek (% -0.05 ) 1, 452
-
17:10XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 14, 292.00 milyon TL de
-
17:10KRONT
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 62.10 lira fiyatla işlem gören hissede 684, 279 adet işlem