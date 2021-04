***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Arkın Kora 7.904.740,20 TRY 15,0566M.Reha Kora 4.055.213,66 TRY 7,7242A.Haluk Kora 706.679,57 TRY 1,3461Ferit Kora 3.721.004,07 TRY 7,0876Özay Kora 3.510.345,39 TRY 6,6864Tülay Önel 3.103.873,28 TRY 5,9121Zeynep Kora 14.644,65 TRY 0,0279Ayşe Kora Akersoy 15.153,80 TRY 0,0289Z.Ayşegül Kora 2.812,5 TRY 0,0054Nihat Erkan 849,23 TRY 0,0016