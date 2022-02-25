***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.02.2022 15:27
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Tuğra Erol Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 25.02.2022 2328770606 tugra.erol@alkimkagit.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 211925/703177
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004470
BIST
16:541.955
En Yüksek
|Değişim
|: 5,62%
|| 104,06
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
16:5413,8810
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1420
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
16:5415,6447
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,2008
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
16:54840,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -14,57
|Açılış
|: 840,73
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler16:54
|TIRE
|9,46
|28.021.185
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|16.302.924
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|KLGYO
|0,89
|167.256.163
|% -3,26
|
|ARMDA
|61,65
|3.334.383
|% -2,84
|
|IHEVA
|1,09
|22.409.783
|% -1,80
|
|KSTUR
|230,90
|414.432
|% -1,74
|
|THYAO
|27,34
|6.016.908.688
|% 8,15
|
|EREGL
|30,88
|2.656.434.278
|% 6,19
|
|KRDMD
|11,38
|1.478.939.115
|% 7,87
|
|GARAN
|11,40
|1.427.157.439
|% 3,54
|
|YKBNK
|3,68
|1.081.275.512
|% 4,25
|
|YKBNK
|3,68
|1.081.275.512
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,07
|592.076.084
|% 4,02
|
|THYAO
|27,34
|6.016.908.688
|% 8,15
|
|KLGYO
|0,89
|167.256.163
|% -3,26
|
|HUNER
|2,80
|429.453.063
|% 5,26
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8612
|13,8810
|% -1,01
|
|Euro
|15,6324
|15,6447
|% -1,27
|
|Sterlin
|18,4878
|18,5805
|% -1,20
|
|Frank
|14,8798
|14,9694
|% -1,39
|
|Riyal
|3,6799
|3,6984
|% -1,20
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-11,11
|
|Altın Gr.
|839
|839
|-15,81
|
|Cumhuriyet
|5.624
|5.709
|-461,00
|
|Tam
|5.578
|5.724
|-482,53
|
|Yarım
|2.696
|2.769
|-233,42
|
|Çeyrek
|1.352
|1.384
|-116,70
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|-1,13
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:09ALARK
Yüzde 8.92 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 625, 053 adet işlem
-
17:08ETYAT
Yüzde 9.60 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 623 adet işlem
-
17:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 95, 67 artarak (% 5.73 ) 1, 766
-
17:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HLGYO, RALYH, ALBRK, ATSYH, OYLUM, ISBTR, VERTU, ATAGY, BRKO, KERVN
-
17:07
NTHOL, GENTS, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında