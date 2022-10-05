***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Arkın Kora 7.572.261,93 TRY 14,4234Mehmet Reha Kora 3.691.538,66 TRY 7,0315Ferit Kora 3.441.254,07 TRY 6,5548Özay Kora 3.146.670,39 TRY 5,9937Tülay Kora 2.740.198,24 TRY 5,2194Adem Haluk Kora 706.679,48 TRY 1,3461Diğer 1.516.442,64 TRY 2,8885Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 3750 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 3000 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem GörmüyorC Nama 0,01 TRY 3138 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem GörmüyorD Nama 0,01 TRY 112 TRY 0,00 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem GörmüyorE Nama 0,01 TRY 1190000 TRY 2,26 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem GörmüyorF H