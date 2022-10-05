***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.10.2022 12:08
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 7.572.261,93 TRY 14,4234
Mehmet Reha Kora 3.691.538,66 TRY 7,0315
Ferit Kora 3.441.254,07 TRY 6,5548
Özay Kora 3.146.670,39 TRY 5,9937
Tülay Kora 2.740.198,24 TRY 5,2194
Adem Haluk Kora 706.679,48 TRY 1,3461
Diğer 1.516.442,64 TRY 2,8885
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 3750 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 3000 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
C Nama 0,01 TRY 3138 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
D Nama 0,01 TRY 112 TRY 0,00 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
E Nama 0,01 TRY 1190000 TRY 2,26 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
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