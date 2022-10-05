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***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.10.2022 12:08
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 7.572.261,93 TRY 14,4234
Mehmet Reha Kora 3.691.538,66 TRY 7,0315
Ferit Kora 3.441.254,07 TRY 6,5548
Özay Kora 3.146.670,39 TRY 5,9937
Tülay Kora 2.740.198,24 TRY 5,2194
Adem Haluk Kora 706.679,48 TRY 1,3461
Diğer 1.516.442,64 TRY 2,8885

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 3750 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 3000 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
C Nama 0,01 TRY 3138 TRY 0,01 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
D Nama 0,01 TRY 112 TRY 0,00 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
E Nama 0,01 TRY 1190000 TRY 2,26 Kar payında imtiyaz yoktur. Her hisse için 1 oy hakkı var. İşlem Görmüyor
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 3,31 191.467.874 % 9,97  
ERBOS 153,50 236.204.152 % 9,96  
PKART 22,08 19.226.414 % 9,96  
GOZDE 11,27 156.266.486 % 9,95  
ELITE 27,62 49.677.370 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5720 18,5820 % -0,24  
Euro 18,3039 18,3225 % -0,22  
Sterlin 20,7052 20,8090 % -1,34  
Frank 18,7149 18,8276 % -0,54  
Riyal 4,9290 4,9537 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.714 1.714 -2,45  
Altın Gr. 1.023 1.023 -2,57  
Cumhuriyet 6.836 6.939 27,00  
Tam 6.859 6.925 -19,00  
Yarım 3.342 3.385 -9,00  
Çeyrek 1.674 1.692 -5,00  
Gümüş.Ons 20,57 20,59 -0,06  
Gümüş Gr. 12,23 12,25 -0,10  
B. Petrol 94,08 94,08 0,71  
Seans Raporu 18:05
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