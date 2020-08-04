***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 14:52
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864601
BIST
17:361.067
En Yüksek
|Değişim
|: -5,35%
|| -60,31
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
17:366,9700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:368,2307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0388
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:36444,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,86
|Açılış
|: 444,61
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
444,91
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|19,14
|141.141.333
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|4.732.191
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|KRGYO
|7,31
|80.626.039
|% 9,92
|
|KLNMA
|41,76
|53.224.172
|% -10,00
|
|IHLGM
|1,53
|215.085.135
|% -10,00
|
|BIZIM
|15,30
|36.308.198
|% -10,00
|
|ALCAR
|81,45
|22.922.222
|% -10,00
|
|KRDMA
|3,96
|21.995.681
|% -10,00
|
|ASELS
|33,08
|1.345.817.244
|% -6,18
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|THYAO
|10,51
|1.119.988.523
|% -1,68
|
|AKBNK
|4,98
|685.949.526
|% -4,96
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ISGYO
|1,95
|463.325.127
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|239.857.518
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,26
|544.568.870
|% -9,96
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0569
|9,1023
|% -0,03
|
|Frank
|7,5691
|7,6147
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.983
|5,41
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.942
|-8,10
|
|Tam
|2.996
|3.028
|-8,20
|
|Yarım
|1.454
|1.476
|-4,00
|
|Çeyrek
|729
|740
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,48
|0,04
|
|B. Petrol
|43,98
|43,98
|-0,17
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:51XU100
Endeks 1, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 44 altında . İşlem hacmi 20, 567.00 milyon TL de
-
17:51YKSLN
Yüzde -9.81 oranında düşüşle 14.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 744, 119 adet işlem
-
17:50RYGYO
Yüzde -8.80 oranında düşüşle 4.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 160, 218 adet işlem
-
17:49MRSHL
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 132.10 lira fiyatla işlem gören hissede 213, 770 adet işlem
-
17:48BIZIM
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 15.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 290 adet işlem