***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 14:12
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904417
BIST
14:401.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,09
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.543
En Düşük
1.517
14:407,3662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0384
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3528
14:408,9463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0535
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9275
14:40439,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,62
|Açılış
|: 439,11
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler14:40
|MAALT
|254,20
|41.930.940
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|137.587.038
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.347.240
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.841.982
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.915.669
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,49
|1.434.170.459
|% 0,81
|
|GARAN
|9,61
|1.297.234.302
|% 0,73
|
|KOZAL
|121,00
|985.021.262
|% -0,33
|
|KARSN
|5,43
|798.500.406
|% 4,42
|
|KRDMD
|6,87
|618.585.556
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,49
|1.434.170.459
|% 0,81
|
|TSKB
|1,93
|501.752.134
|% -1,53
|
|SKBNK
|1,53
|387.499.417
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,54
|346.173.992
|% -1,91
|
|TEKTU
|2,47
|398.601.649
|% 3,35
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3624
|7,3662
|% -0,52
|
|Euro
|8,9394
|8,9463
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,0446
|10,0950
|% -0,46
|
|Frank
|8,2625
|8,3123
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9590
|1,9688
|% -0,45
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-2,10
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.897
|2.970
|-25,63
|
|Yarım
|1.400
|1.437
|-12,40
|
|Çeyrek
|702
|718
|-6,20
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,87
|55,87
|0,19
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 98 kaybederek (% -0.12 ) 1, 635
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14:55XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 19, 506.00 milyon TL de
-
14:55CLEBI
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 161.70 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 252 adet işlem
-
14:52YAPRK
Yüzde -7.89 oranında düşüşle 126.10 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 691 adet işlem
-
14:50XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 19, 275.00 milyon TL de