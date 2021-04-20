***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:39
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALKA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929448
BIST
10:421.363
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -13,83
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.360
10:428,0991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0108
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:429,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0402
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:42461,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,10
|Açılış
|: 461,64
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:42
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|8.862.368
|% 9,92
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|ATLAS
|1,85
|11.000.723
|% 7,56
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|EDIP
|1,99
|1.132.914
|% -9,95
|
|LUKSK
|53,85
|2.879.446
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,63
|1.261.057
|% -9,94
|
|SAYAS
|21,24
|6.866.288
|% -9,92
|
|PEKGY
|1,46
|34.099.640
|% -9,88
|
|GARAN
|7,08
|467.900.149
|% 1,14
|
|PETKM
|6,52
|236.846.846
|% -1,36
|
|EREGL
|17,95
|194.043.401
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,38
|141.842.680
|% 1,37
|
|SISE
|7,24
|127.197.588
|% -0,41
|
|GARAN
|7,08
|467.900.149
|% 1,14
|
|TSKB
|1,27
|51.822.291
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,11
|83.322.674
|% 1,44
|
|PETKM
|6,52
|236.846.846
|% -1,36
|
|EKGYO
|1,86
|61.505.531
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0931
|8,0991
|% 0,13
|
|Euro
|9,7717
|9,7792
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,2968
|11,3535
|% 0,19
|
|Frank
|8,8216
|8,8747
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1522
|2,1630
|% 0,13
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|0,23
|
|Altın Gr.
|461
|462
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|0,06
|
|B. Petrol
|67,87
|67,87
|0,82
|