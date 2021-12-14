***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2021 12:07
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983076
BIST
13:022.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 10,13
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
13:0214,6942
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,2979
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7265
En Düşük
14,3636
13:0216,5754
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,3628
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6088
En Düşük
16,1749
13:02834,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 15,18
|Açılış
|: 834,79
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
837,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler13:02
|PKENT
|5.512,10
|3.395.250
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|5.918.327
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.067.408
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|16.350.389
|% 9,99
|
|EPLAS
|26,28
|15.462.547
|% 9,96
|
|CASA
|128,70
|475.561
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,15
|128.307
|% -9,74
|
|MMCAS
|4,02
|1.170.837
|% -7,16
|
|ALBRK
|2,02
|88.841.806
|% -6,48
|
|QUAGR
|13,56
|60.489.663
|% -6,42
|
|THYAO
|23,76
|2.832.481.250
|% 5,23
|
|GARAN
|12,20
|1.967.676.408
|% 0,33
|
|KRDMD
|11,88
|1.652.129.431
|% 1,63
|
|SISE
|16,29
|1.605.316.138
|% -1,81
|
|YKBNK
|3,88
|1.294.780.781
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,76
|1.074.976.702
|% 2,60
|
|TSKB
|1,71
|589.836.702
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,88
|1.294.780.781
|% -0,51
|
|SKBNK
|1,24
|340.094.891
|% -1,59
|
|GARAN
|12,20
|1.967.676.408
|% 0,33
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6819
|14,6942
|% 2,07
|
|Euro
|16,5550
|16,5754
|% 2,24
|
|Sterlin
|19,3824
|19,4796
|% 2,14
|
|Frank
|15,7984
|15,8936
|% 1,87
|
|Riyal
|3,8960
|3,9155
|% 1,84
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,34
|
|Altın Gr.
|835
|835
|15,78
|
|Cumhuriyet
|5.536
|5.620
|128,00
|
|Tam
|5.509
|5.653
|129,73
|
|Yarım
|2.663
|2.734
|62,76
|
|Çeyrek
|1.336
|1.367
|31,38
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,32
|0,16
|
|B. Petrol
|73,12
|73,12
|-0,58
|