***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2022 15:49
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039699
BIST
15:482.523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,59
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.519
15:4816,6739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1480
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
15:4817,5834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0570
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
15:48976,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,74
|Açılış
|: 976,60
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler15:48
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.841.879
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.450.107
|% 9,96
|
|OYAYO
|8,53
|7.324.282
|% 9,50
|
|DOKTA
|34,80
|6.443.609
|% 9,43
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,37
|92.262.505
|% -7,91
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|KRTEK
|20,14
|12.997.331
|% -3,82
|
|SELVA
|8,58
|118.256.226
|% -3,81
|
|THYAO
|48,98
|3.733.314.193
|% -1,17
|
|SISE
|21,86
|1.194.206.217
|% 0,92
|
|EREGL
|27,76
|1.047.929.695
|% -0,29
|
|SAHOL
|20,40
|971.087.448
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,97
|846.675.750
|% -2,77
|
|YKBNK
|4,57
|757.209.825
|% -1,72
|
|ODAS
|3,16
|493.897.829
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,64
|372.695.589
|% 2,33
|
|TSKB
|2,13
|271.119.381
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,49
|708.675.042
|% -0,24
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6657
|16,6739
|% 0,90
|
|Euro
|17,5645
|17,5834
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,3091
|20,4109
|% 0,45
|
|Frank
|17,3356
|17,4401
|% 0,69
|
|Riyal
|4,4261
|4,4483
|% 0,80
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-0,87
|
|Altın Gr.
|976
|977
|7,74
|
|Cumhuriyet
|6.522
|6.620
|27,00
|
|Tam
|6.501
|6.601
|9,00
|
|Yarım
|3.192
|3.228
|4,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|0,11
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,96
|