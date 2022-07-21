***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2022 15:33
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALKA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047162
BIST
17:082.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -5,14
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
17:0817,7112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1095
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7325
En Düşük
17,5641
17:0818,0419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1167
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
17:08973,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 12,81
|Açılış
|: 973,06
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
973,57
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:08
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|35.120.975
|% 9,99
|
|DOBUR
|50,80
|15.507.361
|% 9,96
|
|MARKA
|2,99
|2.171.703
|% 9,93
|
|VANGD
|4,03
|9.870.958
|% 9,81
|
|LIDER
|24,58
|151.415.225
|% -8,28
|
|HUBVC
|8,92
|23.397.939
|% -6,11
|
|ALKA
|41,00
|41.935.270
|% -5,40
|
|CANTE
|50,75
|21.618.746
|% -4,78
|
|SANFM
|15,86
|15.458.383
|% -4,74
|
|THYAO
|51,55
|3.706.381.787
|% 0,39
|
|SISE
|21,20
|1.318.462.253
|% 0,09
|
|EKGYO
|3,05
|1.013.750.212
|% 1,33
|
|ODAS
|3,73
|944.856.757
|% 4,19
|
|EREGL
|27,90
|898.640.651
|% -1,20
|
|EKGYO
|3,05
|1.013.750.212
|% 1,33
|
|ODAS
|3,73
|944.856.757
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,32
|290.998.348
|% 6,45
|
|TSKB
|2,31
|378.329.381
|% 2,67
|
|YKBNK
|4,61
|697.177.479
|% 0,22
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6970
|17,7072
|% 0,60
|
|Euro
|18,0362
|18,0591
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,0604
|21,1661
|% 0,18
|
|Frank
|18,1606
|18,2700
|% 0,64
|
|Riyal
|4,6943
|4,7178
|% 0,53
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|8,20
|
|Altın Gr.
|970
|970
|10,25
|
|Cumhuriyet
|6.593
|6.693
|41,00
|
|Tam
|6.615
|6.680
|72,00
|
|Yarım
|3.223
|3.268
|39,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.634
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,67
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,46
|