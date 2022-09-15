***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 15:52
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALKA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063333
BIST
15:543.400
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -46,70
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.400
15:5418,2709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0419
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
15:5418,3162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1116
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
15:54993,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,53
|Açılış
|: 993,01
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
988,01
BIST En Aktif Hisseler15:51
|MERKO
|5,39
|74.208.865
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|397.535.822
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|66.362.703
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|32.498.758
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,33
|108.367.252
|% 9,89
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.241.194
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.831.271.174
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.361.682.115
|% -9,98
|
|ASELS
|33,84
|7.432.407.828
|% 2,55
|
|THYAO
|74,85
|5.007.789.706
|% 0,74
|
|YKBNK
|7,10
|3.975.126.691
|% -9,67
|
|ISCTR
|9,16
|3.425.151.150
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,73
|3.324.262.791
|% 1,70
|
|YKBNK
|7,10
|3.975.126.691
|% -9,67
|
|EKGYO
|4,33
|1.774.798.103
|% -2,04
|
|ISCTR
|9,16
|3.425.151.150
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,73
|3.324.262.791
|% 1,70
|
|ASELS
|33,84
|7.432.407.828
|% 2,55
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2599
|18,2672
|% 0,21
|
|Euro
|18,3099
|18,3206
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,9617
|21,0669
|% -0,11
|
|Frank
|19,0198
|19,1343
|% 0,77
|
|Riyal
|4,8452
|4,8695
|% 0,19
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|-11,05
|
|Altın Gr.
|992
|993
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.722
|6.783
|-9,00
|
|Yarım
|3.275
|3.315
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.658
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,42
|92,42
|-1,68
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
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16:06PAGYO
Yüzde -8.30 oranında düşüşle 21.20 lira fiyatla işlem gören hissede 704, 033 adet işlem
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16:04ISGYO
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 15.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 740, 374 adet işlem
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16:03ISFIN
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 622, 296 adet işlem
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16:02XU100
Endeks 3, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 61, 954.00 milyon TL de
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16:02DESA
Yüzde -5.99 oranında düşüşle 29.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 634 adet işlem