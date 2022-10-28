***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.10.2022 12:24
***ALKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074989
BIST
12:123.898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -36,84
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.885
12:1218,6174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:1218,5619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
12:12986,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,39
|Açılış
|: 986,76
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
986,45
BIST En Aktif Hisseler12:10
|ERSU
|5,50
|36.991.881
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|46.488.844
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|36.560.056
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.151.817
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|76.587.137
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.631.307
|% -9,88
|
|BRSAN
|54,25
|97.148.210
|% -7,66
|
|CELHA
|23,38
|29.640.467
|% -7,37
|
|CRFSA
|58,95
|67.178.787
|% -7,02
|
|AKBNK
|14,86
|1.492.451.436
|% -2,43
|
|THYAO
|97,95
|1.403.204.493
|% -1,46
|
|SASA
|108,10
|1.199.367.419
|% 4,04
|
|YKBNK
|8,97
|1.161.377.644
|% -3,24
|
|TUPRS
|365,50
|1.081.532.357
|% -1,96
|
|YKBNK
|8,97
|1.161.377.644
|% -3,24
|
|EKGYO
|4,44
|511.696.676
|% -1,77
|
|ISCTR
|8,98
|991.317.595
|% -4,26
|
|AKBNK
|14,86
|1.492.451.436
|% -2,43
|
|SKBNK
|2,06
|148.862.143
|% -2,37
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6079
|18,6187
|% 0,11
|
|Euro
|18,5440
|18,5587
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,3805
|21,4877
|% -0,23
|
|Frank
|18,6371
|18,7494
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% 0,11
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-12,91
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-6,71
|
|Cumhuriyet
|6.596
|6.696
|-43,00
|
|Tam
|6.624
|6.679
|-57,00
|
|Yarım
|3.228
|3.266
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.633
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,23
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|-1,10
|
Seans Raporu
12:10
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12:25BRSAN
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12:24
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12:24XU100
Endeks 3, 897 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 96 altında . İşlem hacmi 22, 252.00 milyon TL de
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12:24ICBCT
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