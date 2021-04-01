***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2021 13:46
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2021
Tescil Tarihi
29.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2021 / 10300
Açıklamalar
Şirketimiz 2021 yılı hesap dönemi için, 25.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 29.03.2021 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 01.04.2021 tarihli 10300 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922560
BIST
17:121.421
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.399
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En Düşük
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En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler17:12
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|69.521.828
|% 9,99
|
|OSMEN
|35,66
|2.239.131
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|2.043.163
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.033.537
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
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|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|TACTR
|24,20
|109.020
|% -5,10
|
|GARAN
|6,97
|3.710.657.812
|% 4,19
|
|FROTO
|204,60
|981.346.259
|% 5,85
|
|KOZAL
|121,30
|931.673.103
|% 1,93
|
|SASA
|46,38
|908.768.427
|% 2,79
|
|BJKAS
|9,16
|820.007.912
|% 9,96
|
|GARAN
|6,97
|3.710.657.812
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,22
|293.895.770
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,91
|287.795.401
|% 0,00
|
|TSKB
|1,38
|191.133.335
|% 2,22
|
|PETKM
|6,08
|779.615.355
|% 5,74
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1625
|8,1654
|% -0,90
|
|Euro
|9,6141
|9,6344
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,2350
|11,2914
|% -0,78
|
|Frank
|8,5933
|8,6451
|% -1,15
|
|Riyal
|2,1675
|2,1784
|% -1,04
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|16,11
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.988
|3.034
|9,00
|
|Tam
|2.969
|3.046
|3,81
|
|Yarım
|1.435
|1.473
|1,84
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|1,14
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