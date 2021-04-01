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***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

01.04.2021 13:46



***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2021
Tescil Tarihi
29.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2021 / 10300
Açıklamalar

Şirketimiz 2021 yılı hesap dönemi için, 25.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 29.03.2021 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 01.04.2021 tarihli 10300 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922560


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