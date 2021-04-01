***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.03.2021Tescil Tarihi29.03.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su01.04.2021 / 10300AçıklamalarŞirketimiz 2021 yılı hesap dönemi için, 25.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 29.03.2021 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 01.04.2021 tarihli 10300 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922560BIST