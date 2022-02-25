***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.02.2022 12:28
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.02.2022 tarihinde aldığı karara göre
Şirketimiz 2022 yılı hesap dönemi için, Denetimden sorumlu komitenin ön onayı gereğince bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004404
BIST
12:561.914
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871,08
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:54
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,13
|21.976.144
|% 9,98
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
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|GENTS
|3,09
|5.330.875
|% 9,96
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|ALKIM
|17,70
|48.294.005
|% 9,06
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
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|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
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|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
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|ARMDA
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|2.117.318
|% -7,09
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|COSMO
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|THYAO
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|EREGL
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|% 3,16
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|GARAN
|11,31
|672.344.084
|% 2,72
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|ASELS
|20,10
|564.919.499
|% 6,35
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|KRDMD
|10,97
|529.239.102
|% 3,98
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|EKGYO
|2,02
|310.288.472
|% 1,51
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|YKBNK
|3,60
|449.984.460
|% 1,98
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|THYAO
|25,74
|2.955.999.517
|% 1,82
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|HUNER
|2,74
|292.821.549
|% 3,01
|
|ODAS
|1,29
|81.790.604
|% 2,38
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,0807
|14,0890
|% 0,47
|
|Euro
|15,7552
|15,7925
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,7661
|18,8603
|% 0,29
|
|Frank
|15,1249
|15,2160
|% 0,23
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|Riyal
|3,7383
|3,7571
|% 0,37
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|12:54
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.911
|1.911
|13,01
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|Altın Gr.
|864
|864
|8,54
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|Cumhuriyet
|5.774
|5.861
|-309,00
|
|Tam
|5.746
|5.892
|-314,59
|
|Yarım
|2.777
|2.850
|-152,18
|
|Çeyrek
|1.393
|1.425
|-76,08
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,08
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|B. Petrol
|96,38
|96,38
|0,96
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